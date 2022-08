Fabio Testi spiega com’è fare l’amore all’età di 81 anni

Passano gli anni ma l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non riesce proprio a rinunciare alla passione

Fabio Testi resta un uomo passionale. Nonostante abbia superato gli 80 anni l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non riesce proprio a rinunciare a certi piaceri. In una recente intervista per il settimanale Nuovo Tv il celebre Yanez di Sandokan ha ammesso di vivere una storia d’amore segreta e di essere sempre molto attivo sotto le lenzuola.

Fabio Testi ha rivelato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti di avere una fidanzata da circa due anni, una bellissima donna più giovane dell’attore di ben 39 anni. Un legame che fa stare bene Testi, che ha avuto moltissime relazioni nel corso della sua vita. Da Ursula Andress a Charlotte Rampling, passando per Edwige Fenech e Brooke Shields.

Più volte, in varie interviste, Fabio Testi ha rimarcato che l’età non conta nulla e che le storie d’amore sono fatte d’altro, di complicità e intesa che poco hanno a che fare con la data anagrafica. In passato Testi è stato legato per un periodo pure all’attrice e opinionista tv Emanuela Tittocchia.

Fabio Testi ha dunque affermato con convinzione:

“Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi”

Insomma, passano gli anni ma Fabio Testi è sempre un uomo sensuale, che non sa dire di no all’amore e allo sport. L’ex gieffino si tiene in costante allenamento e non ha mai avuto vizi particolari. Una sua grande forza è poi la famiglia: l’interprete veneto ha tre figli.

Dall’ex moglie, la stilista spagnola Lola Navarro, Fabio Testi ha avuto: Fabio Junior, Thomas e Trini. Il primogenito vive da diciassette anni in Cina, dove lavora come ristoratore, e lo scorso sette gennaio ha avuto un figlio di nome Eden.

In seguito all’esperienza al Grande Fratello Vip Fabio Testi si è allontanato dal mondo dello spettacolo. In Rai non è stato più invitato dopo lo scandalo di Parliamone Sabato e le polemiche scatenate dal servizio dedicato alle donne dell’Est.

Testi oggi vive con la sua pensione di 1100 euro e alcuni investimenti realizzati grazie ai guadagni accumulati nel corso della sua lunga carriera, divisa tra cinema e televisione.