Fabio Testi, parla il figlio in Cina: “Come si vive qui oggi con il Coronavirus”

Il figlio di Fabio Testi parla del Coronavirus in Cina a Live-Non è la d’Urso

Il figlio di Fabio Testi è intervenuto in collegamento a Live-Non è la d’Urso domenica 8 marzo 2020. Fabio Testi Junior, giovane imprenditore che da anni vive in Cina, ha voluto aggiornare il pubblico di Barbara d’Urso sulla situazione a Shangai. Dove i casi di persone infette sono in netto calo ma la situazione è ancora problematica e l’economia stenta – per il momento – a decollare. Fabio, che possiede ben 4 locali in Oriente, ne ha da poco riaperti due, seppur con le dovute precauzioni. Ovvero: orario limitato, distanza di un metro tra una persona e l’altra, mascherina, misurazione della febbre prima di entrare e addirittura app che mostra a chi di dovere tutti gli spostamenti degli ultimi 15 giorni.

Fabio Testi Junior ha invitato il padre a non lasciare il Grande Fratello Vip

Una situazione di certo non facile ma Fabio Testi Junior, supportato dalla sua compagna che vive in Cina con lui, è più determinato che mai. Pertanto ha invitato il famoso attore a non lasciare il Grande Fratello Vip. Dopo aver appreso dell’emergenza il 78enne ha chiesto al pubblico di eliminarlo in modo da poter sentire tutti i giorni i suoi figli. Alla fine però i telespettatori hanno scelto di non far fuori Fabio, che è ad oggi ancora un concorrente ufficiale del reality show di Alfonso Signorini.

Fabio Testi non è stato eliminato dal Grande Fratello Vip

A Live-Non è la d’Urso Fabio Testi Junior ha pubblicamente invitato il padre a non mollare il Grande Fratello Vip e ad andare avanti con forza e coraggio. Il ragazzo è il primogenito che Fabio Testi ha avuto dalla stilista spagnola Lola Navarro. Negli anni Ottanta la coppia ha avuto altri due figli, Thomas e Trini.