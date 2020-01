Fabio Testi concorrente del Gf Vip 4, il Web si spacca: “Tutti vecchi”

Grande Fratello Vip 2020, anche Fabio Testi nel cast dei concorrenti: la conferma

Fabio Testi è un concorrente del Grande Fratello Vip 4. La sua presenza nella Casa più spiata d’Italia, versione Vip, è stata confermata poco fa con un video su Instagram. Testi è solo l’ultimo di tanti concorrenti del Gf Vip 4 già confermati, ma in molti casi si tratta di gente adulta. Il pubblico del Grande Fratello è abituato a vedere anche gente giovane nella Casa, anzi perlopiù giovani: solitamente sono i più adulti a sentirsi dei pesci fuor d’acqua, ma nel Gf Vip di Alfonso Signorini potrebbe succedere il contrario! Proprio con l’annuncio di Fabio Testi concorrente si sono scatenati i commenti dei fan su Instagram, e non tutti stanno gradendo il cast. Seppure sulla carta il cast di concorrenti del Gf Vip 2020 si stia dimostrando davvero interessante, qualcuno sta iniziando a non gradire più.

Gf Vip 4 concorrenti, il Web si spacca in due e protesta: “Cast di soli anziani”

È evidente che Signorini abbia puntato su personaggi davvero conosciuti e che hanno una carriera alle spalle, ma per il momento pare abbia dimenticato di accontentare il pubblico più giovane, che forse è quello che si appassiona di più alla diretta 24 ore su 24 e che commenta su Twitter. Per ora su Instagram c’è chi sul profilo ufficiale del Grande Fratello ha fatto sentire la propria voce. “Comunque se mettete qualche giovane non sarebbe male”, ha scritto qualcuno. “Ma sono tutti vecchi”, ha commentato qualche altro. E ancora: “La pensione del grande fratello si chiamerà…. ma finitela”. Poi ancora: “Ma veramente un cast di soli anziani?????? Ma oltre Paola Di Benedetto non c’è nessun giovane????! Ma quest’anno veramente un flop nel cast!!!”. C’è anche però chi festeggia per l’assenza di personaggi più giovani: “Non vorrei cantare vittoria ma finalmente nessun ex tronista fallito stile Monte”.

Concorrenti Grande Fratello Vip 4, la protesta sui social network dopo gli ultimi nomi

I veri appassionati del Grande Fratello non mancheranno all’appello, ma a lungo andare cosa decideranno di fare i giovanissimi? Magari si ricrederanno sui concorrenti svelati finora, se questi riusciranno ad animare la Casa, oppure Signorini dovrà inventarsi qualcosa per riconquistarli. D’altronde si sa, è di notte che ci si diverte di più seguendo la diretta e chissà se i concorrenti confermati finora riusciranno a resistere al richiamo di Morfeo. In ogni caso, non è detto che nei prossimi giorni verranno confermati concorrenti graditi dal pubblico più giovane: stay tuned!