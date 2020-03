Parla Fabio Testi dopo il GF: il bacio a Paola Di Benedetto e la quarantena

Fabio Testi e il bacio a Paola Di Benedetto, l’attore si confessa dopo il GF Vip: “Diciamo che non era casto, ma onesto”. Spazio alla quarantena: come la sta vivendo

Fabio Testi si è confidato in una lunga intervista al magazine Chi. L’attore è stato eliminato a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 4. Nessun rimorso, anzi era stato lui a consigliare ai propri compagni d’avventura di mandarlo in nomination per tornarsene a casa. D’altra parte l’interprete, dopo le notizie giunte nella dimora più spiata d’Italia relative al Coronavirus, aveva subito espresso il desiderio di fare le valigie per essere in contatto continuo con i propri figli che vivono tutti all’estero. Oltre a ciò, Testi ha anche spiegato il bacio che ha provato a dare in diretta a Paola Di Benedetto. Un gesto che ha sorpreso un po’ tutti.

Fabio Testi, quarantena nell’azienda agricola: “Sono fortunatissimo”

Testi, a proposito del mondo ‘deserto’ che ha trovato uscito dal reality, si è detto fortunato per la sua situazione personale: “Ho una fortuna immensa, ho un’azienda agricola tutta recintata e qui dentro mi muovo tranquillamente. Sono fortunatissimo”. Largo ai figli. Uno vive a Londra, una a Salisburgo col fidanzato e uno a Shanghai da 12 anni. Fabio confessa di nutrire la speranza di averli presto tutti a casa sua in questo momento, spiegando che quello che abita a Londra sta cercando di rientrare. Per quello che sta in Cina dichiara: “Per lui sono stato molto, molto preoccupato quando mi hanno spiegato la situazione, è da allora che volevo uscire. Non poter parlare con lui, non potendo chiamare, era insostenibile, così ho chiesto di essere nominato e alla terza volta ce l’ho fatta. Ora siamo costantemente in contatto”.

Testi sul GF Vip 4: “Ho cercato di non recitare, di non mettere in campo la mia esperienza d’attore”

Spazio quindi al suo viaggio nel reality: “Ho cercato di non recitare, di non mettere in campo la mia esperienza d’attore, mi sono preso una vacanza dai miei ruoli televisivi per regalare un pezzo di Fabio Testi nella sua naturalezza: in mutande, che cucina, che fa un pisolino…”. Infine una curiosità. Perché ha provato a baciare Paola Di Benedetto? “Volevo darle un bacino, era casto”. Fabio, questa è una bugia? “Vabbé, allora diciamo che non era casto ma che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine”.