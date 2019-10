Fabio Rovazzi sketch con Will Smith: il cantante svela cos’è accaduto

Fabio Rovazzi e il simpatico sketch con Will Smith: le parole del cantante in diretta a Mattino 5

Fabio Rovazzi racconta cos’è accaduto con Will Smith a Budapest e svela com’è stato realmente stare vicino all’attore. Qualche giorno fa, il cantante ha condiviso un video su Youtube che è diventato virale. Scendendo nel dettaglio, durante il suo viaggio a Budapest per assistere alla proiezioni di Gemini Man (il film che vede appunto tra i protagonisti l’attore), si ritrova a condividere la stanza d’albergo con il suo grande idolo. Dopo aver visto il film, ha preso parte alla festa organizzata proprio da Smith, senza però riuscire a scambiare qualche parola con lui. Ed ecco che, rientrato nella sua camera, si è ritrovato di fronte proprio il suo idolo. Una grandissima occasione per Fabio, che ha condiviso immediatamente il filmato sul suo canale Youtube. Uno sketch unico e quasi surreale, durante il quale Rovazzi e Smith dimostrano di essere complici, sebbene ci sia una certa confusione. Addirittura, l’attore hollywoodiano si lava i denti con lo spazzolino del cantante. Ora a Mattino 5, Fabio chiama in diretta Federica Panicucci per spiegare quanto accaduto.

Fabio Rovazzi condivide la sua stanza d’albergo con Will Smith a Budapest: ecco com’è realmente l’attore hollywoodiano

Uno sketch unico e super divertente, che è diventato in poco tempo un grande successo sul web. “Era uno dei miei sogni”, confessa ora Rovazzi in diretta a Mattino 5. Il cantante ammette che Smith è l’idolo della sua vita. “Al di là della recitazione dello sketch, in cui gli ho chiesto di sembrare il più realistico possibile, è una persona simpaticissima e disponibile”, racconta Fabio. Il cantante è soddisfatto della scena girata in albergo con una delle persone con cui non avrebbe mai pensato di poter condividere una stanza. Eppure è successo e Rovazzi, chiaramente, non può che esserne felice.

Fabio Rovazzi fa impazzire il web con lo sketch con Smith: i complimenti di Federica Panicucci

Federica Panicucci è, però, curiosa e vuole scoprire qualche dettaglio in più. La conduttrice chiede a Rovazzi se ha davvero condiviso il suo spazzolino da denti con Smith. Il cantante conferma, affermando che in stanza ce ne era appunto solo uno. “Siamo orgogliosi del nostro Fabio Rovazzi”, conclude così la chiamata in diretta la conduttrice, che fa i suoi complimenti al cantante.