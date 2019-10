Rovazzi si trova Will Smith in camera d’albergo: una giornata “particolare” (Video)

Will Smith e Fabio Rovazzi insieme: il video su Instagram

Will Smith e Fabio Rovazzi insieme. Già questo dovrebbe sorprendervi ma se poi ci aggiungete che i due non si sono fatti una semplice foto la sorpresa diventa incredibile. O meglio, lo è per qualsiasi comune mortale ma non per Fabio Rovazzi che tra un video e l’altro ha conosciuto vere e proprie star. Certo, nessuno sì aspettava che il creativo sarebbe arrivato a riposare con una leggenda ma i fatti stanno davvero così. A noi il video sembra organizzato, nel senso che ci sono troppi riferimenti al film Gemini Man che sta per uscire nelle sale, e ovviamente stentiamo a credere che Will Smith si trovi un intruso in camera in piena notte e reagisca così; il punto però non è questo: è che Rovazzi è riuscito a incontrare persino un attore di questo calibro, a coinvolgerlo in un video e a farci fare anche due risate, perché, chiaramente, il video di Fabio non poteva che essere diventente.

Fabio Rovazzi ritorna ai Vlog per “giornate di vita normale”

Rovazzi apre il filmato dicendo che vuole tornare a fare Vlog, cioè dei video in cui racconta di giornate semplici; all’inizio ammette che gli mancavano questi filmati “perché vi portavo con me e vi facevo vivere delle giornate di vita normale” e, se non fosse che il lancio del Vlog è stato anticipato da un estratto in cui appare Will Smith, nessuno avrebbe mai immaginato che “una giornata di vita normale” avrebbe contemplato un incontro così importante. “Da questa giornata in poi – dice Rovazzi all’inizio del filmato – ritornerò a fare Vlog“, quindi aspettatevi proprio di tutto perché se il buongiorno si vede dal mattino ci aspettano sorprese a non finire. L’incontro con Will Smith avviene dopo il party dedicato a Gemini Man, film a cui l’attore ha preso parte e che uscirà molto presto nelle sale italiane: ecco perché ci sembra un messaggio pubblicitario nascosto, pur non potendolo dare per certo.

Rovazzi e Will Smith insieme: un video da non perdere

Tante sono le cose che accadono nel Vlog: Rovazzi si fa raccontare una storia da Smith prima di dormire, guardano la Tv assieme (divertente il momento in cui litigano per il telecomando e Fabio vuole vedere Alberto Angela), si lavano i denti con un solo spazzolino e via dicendo. Fossimo in voi non lo perderemmo, e il filmato che vedete qui di seguito ve ne farà capire il motivo: