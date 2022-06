Fabio Rovazzi, la fidanzata Karen aggredita per strada: cos’è successo

Un bello spavento per Karek Casiraghi in arte Karen Kokeshi, che nelle scorse ore si è ritrovata suo malgrado vittima di una bruttissima aggressione per la strada. Il racconto dell’influencer è arrivato a poche ore dallo scoccare della mezzanotte del 1 giugno, via Instagram, dove la ragazza ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti i suoi follower senza parole.

Nello scatto pubblicato online vediamo Karen seduta a terra, con le ginocchia sbucciate. A corredo dello scatto, già di per sé piuttosto impressionante, l’influencer ha raccontato esattamente tutto quello che le è accaduto.

Mentre stava tornando a casa dopo una visita medica, la ragazza è stata aggredita da due uomini. Dopo averla lanciata sul marciapiede con forza, i due malviventi le hanno strappato il telefono dalle mani, che stava usando per orientarsi. Ancora a terra, la donna si è resa conto che i due continuavano a fissarla, come per verificare che non stesse cercando di identificare la targa della macchina con la quale poi sono fuggiti. “Non mi era mai successa una cosa simile, sto ancora tremando” ha commentato Karen Casiraghi, che ora sarà costretta a comprarsi un nuovo telefono provvisorio. Qui sotto potete recuperare l’Instagram Story con il racconto dell’aggressione.

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi: una storia al capolinea?

L’influencer è nota al pubblico soprattutto per la sua relazione con Fabio Rovazzi, il videomaker, creator e cantante dietro al successo di Andiamo a comandare. Eppure, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile rottura fra i due.

A raccontare il retroscena sulla presunta fine della loro relazione è stato, nei giorni scorsi, il magazine Oggi. Sulle pagine della rivista scandalistica leggiamo che persone vicine alla coppia avrebbero confermato che i due hanno smesso di stare insieme. In effetti, sono ormai diverse settimane che Karen Casiraghi e Fabio Rovazzi non si fanno più vedere uno a fianco dell’altra. Anche Diva e Donna aveva parlato della questione, spiegando che in questi giorni Karen avrebbe iniziato a cercarsi una casa a Milano dove andare a vivere tutta da sola.

Lato social, in realtà, tutto tace. Nessuno dei due diretti interessati ha ancora commentato i gossip. Entrambi, fra l’altro, continuano a seguirci su Instagram e Karen, per ora, non ha cancellato le foto con il suo “presunto ex”.