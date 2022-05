Fabio Rovazzi di nuovo single: sarebbe finita con Karen Kokeshi

By

Batosta sentimentale per lo youtuber, cantante e conduttore, che di recente si sarebbe riavvicinato all’ex amico e socio Fedez

Sarebbe giunta al capolinea la love story tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. A riportare l’indiscrezione il settimanale Oggi, che fa sapere che nell’ultimo periodo il 28enne è stato avvistato più volte a Milano da solo o con amici. Da tempo lo youtuber e conduttore non si fa vedere con la fidanzata e persone vicino alla coppia avrebbero assicurato la love story sarebbe giunta al capolinea.

Pettegolezzi simili arrivano pure da Diva e Donna, nella rubrica Sussurri tra Divi. Secondo quanto si legge sulla rivista edita da Cairo Editore Karen starebbe cercando una nuova casa milanese dove andare a vivere da sola. La Kokeshi abitava infatti nell’appartamento di Fabio Rovazzi. I due si sono conosciuti nel 2019 e hanno trascorso insieme tutto il lockdown che sembrava non aver lasciato alcuna traccia negativa.

Altro indizio che fa pensare ad una presunta rottura arriva dal profilo Instagram di Karen Kokeshi, seguito da ben 462mila follower. L’ultima foto insieme a Fabio Rovazzi risale a gennaio 2021: a quanto pare sarebbero stati cancellati tutti gli altri scatti di coppia. Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i rumors. Faranno presto chiarezza sulla faccenda?

Chi è Karen Kokeshi

Karen Kokeshi è una youtuber, influencer e scrittrice classe 1994. È conosciuta ai più principalmente per la sua relazione con Fabio Rovazzi, iniziata nel 2019. Prima di lasciarsi travolgere dalla passione Rovazzi e Karen sono stati a lungo amici. Quando si sono conosciuti entrambi erano legati ad altre persone.

Quando sia Fabio sia la Kokeshi sono tornati single hanno avuto modo di rivedersi e non lasciarsi più. In una vecchia intervista Rovazzi non ha mai nascosto l’importanza di Karen nella sua vita, tanto da definirsi perso senza di lei. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della presunta separazione.

Il riavvicinamento a Fedez

Nei giorni scorsi Fabio Rovazzi è stato pizzicato in compagnia di Fedez, ex amico e socio. Pare che tra i due sia tornato il sereno dopo anni di contrasti dovuti ad una brutta lite avvenuta nel 2018. Di recente il marito di Chiara Ferragni si è riavvicinato anche a J-Ax, con il quale ha sfornato diverse hit di successo nell’ultimo decenni.