Fabio Rovazzi in lutto: morta la nonna, la dedica struggente

Brutto momento per Fabio Rovazzi. Il cantante e youtuber milanese, un giorno prima del suo 28esimo compleanno, è stato colpito da un lutto familiare. Oggi, 17 gennaio 2022, è venuta a mancare l’amata nonna dell’autore di “Andiamo a Comandare”. Ecco le parole con cui Rovazzi ha salutato la nonna su Instagram.

Fabio Rovazzi ha annunciato il triste evento su Instagram ai suoi quasi due milioni di followers. Lo ha fatto con un carosello formato da due foto e un video. La prima immagine ritrae il cantante sorridente a fianco dell’anziana parente. L’altra foto, in bianco e nero, ha come protagonisti i nonni di Rovazzi. Il video mostra un momento di convivialità della famiglia del milanese, con lui e altri parenti intenti a giocare a carte. La descrizione del post del 28enne contiene un messaggio strappalacrime, dal sapore dolce e allo stesso tempo amaro, attraverso cui il cantante ha deciso di dire addio alla nonna. Quest’ultimo non ha specificato le cause del decesso.

Fabio Piccolrovazzi, vero nome del cantante, ha parlato dell’anziana come una donna “attenta”, “gentile” e dal “cuore grande”. A quanto pare si è trattato di un evento abbastanza improvviso: “ Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato…”, ha scritto Rovazzi. Quest’ultimo ha spiegato di aver salutato, inconsapevolmente, per l’ultima volta l’anziana proprio ieri: “Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando”. Rovazzi si è anche soffermato sul momento dell’anno in cui la nonna è venuta a mancare, proprio un giorno prima del 28esimo compleanno del nipote: “certo scegliere proprio il giorno prima del mio compleanno…vabbè un giorno ne discuteremo”.

Infine lo youtuber ha affermato di ricevere comunque conforto dal pensiero che la sua nonna, adesso, si sia ricongiunta finalmente col defunto marito. “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo”, ha detto il 28enne, che ha ringraziato colleghi e fan del supporto ricevuto e dei messaggi d’affetto. Fabio Rovazzi ha annunciato la morte del nonno, avvenuta all’inizio di aprile 2020, attraverso un post di Instagram simile. In quel caso, però, il cantante ha specificato la causa del decesso: a portare via il nonno di Rovazzi è stato il Covid-19.

Il 28enne, che la scorsa estate ha riscosso molto successo con il brano estivo “La mia felicità”, nel quale collabora con Eros Ramazzotti, è reduce dall’esibizione “andata storta” a Capodanno in Musica. In quell’occasione un imprevisto ha costretto Rovazzi a interrompere l’esecuzione della canzone: la base è saltata all’improvviso, lasciando tutti di stucco.