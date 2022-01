Capodanno in Musica: problemi per Rovazzi, la reazione della Panicucci

Nel corso della serata di gala al Teatro Petruzzelli di Bari ci sono stati un po’ di problemi tecnici per l’artista, ecco come ha reagito la conduttrice

Quando si dice “il bello della diretta”. Fabio Rovazzi, uno dei numerosi ospiti del Capodanno in Musica condotto da Federica Panicucci dal Teatro Petruzzelli di Bari, è stato poco fa vittima di un piccolo incidente tecnico. Mentre si stava esibendo di fronte al nutrito pubblico del teatro pugliese, Rovazzi si è ritrovato all’improvviso senza parole e in grande imbarazzo. Ma che cos’è accaduto esattamente?

Tutto, fino a quel momento, stava filando liscio. La serata proseguiva tranquilla e Fabio Rovazzi era uno degli ospiti previsti in scaletta per il Capodanno di Canale 5. Quando è salito sul palco, poco dopo aver iniziato la sua performance, l’artista si è reso conto che non tutto stava andando come da piani. Fabio Rovazzi si stava esibendo sulle note della scatenata “La mia felicità”, il suo più recente tormentone con Eros Ramazzotti. Ad un certo punto la base è completamente saltata e nel teatro è calato un silenzio di tomba. Rovazzi si è così trovato “disarmato” e si è girato verso il dj che aveva fatto partire la base fra l’imbarazzato e il divertito. “È esploso qualcosa” ha commentato Rovazzi, con un sorriso ebete stampato in faccia.

La performance, per fortuna, alla fine si è conclusa senza troppi intoppi. La base della canzone è ripartita dopo pochi secondi e il cantante ha concluso la sua esibizione senza ulteriori problemi. Quando la sua performance si è conclusa, Fabio Rovazzi è scoppiato a ridere commentando “Non so cos’è successo ma..?”. A questo punto è entrata in scena per pochi attimi Federica Panicucci, che ha chiesto all’artista cosa fosse successo, minimizzando l’accaduto. “Cos’è successo? Lascia stare…” ha chiosato la presentatrice.

Va detto che Federica Panicucci può ringraziare il cielo per essere riuscita a portare a casa questa serata senza ulteriori brutte sorprese. Nelle scorse ore, infatti, la trasmissione ha dovuto rivedere la propria scaletta a causa di una serie di defezioni dell’ultimo minuto legata alla positività al Covid-19 di alcuni membri del cast. Tra gli altri, a risultare positivi sono stati Albano Carrisi e Andrea Damante.