Fabio Maria Damato: ‘nave’ Ferragni affondata, lui apre Brave

La ‘nave’ Chiara Ferragni sta affondando sotto le picconate del pandoro-gate. Fabio Maria Damato, ‘l’eminenza grigia’ del successo dell’influencer cremonese, è stato messo fuori dalle aziende dell’ex moglie di Fedez (oppure si è messo fuori da solo, ancora non lo si è capito). Certo è che ora è pronto a ripartire in solitaria, senza più la star di Instagram. Nelle scorse ore si è saputo che il manager ha dato vita a una nuova realtà imprenditoriale, Brave (coraggioso in inglese). Damato, riferisce il Corriere della Sera, si è recato a Milano dal notaio Patrizia Leccardi per costituire quale amministratore e socio unico la sua nuova srl.

L’ex general manager di Chiara Ferragni Collection e Tbs Crew, attività della galassia dell’ex moglie di Fedez, da ora in avanti lavorerà da solo. Che cosa farà? In quale ambito è impegnata Brave? Trattasi di una società di consulenza nel settore della moda e dello spettacolo. Tra i servizi proposti figurano l’acquisizione e il trasferimento di diritti dell’immagine di artisti e cantanti, l’ideazione e la realizzazione di siti internet. E ancora, Damato si offre di organizzare e produrre sfilate di moda, show e trasmissioni musicali, oltre a garantire professionalità nella gestione delle attività di pubbliche relazioni.

E la ‘nave’ Chiara Ferragni guidata per anni da Damato? Chissà. Tira aria di tempesta da quelle parti e il fuggi fuggi attorno all’influencer cremonese è generale. Non si sa però quali siano realmente i rapporti professionali tra il manager e l’ex moglie di Fedez.

Come detto, ufficialmente lui non ha più alcun incarico nelle aziende della Ferragni. Si credeva che i due avessero rotto in malo modo, ma forse non è così. Le nozze di Diletta Leotta le hanno trascorse assieme, anche se, curiosamente, sono stati attenti a non mostrarsi vicini nelle foto.

Alcuni sussurrano che il legame di amicizia e professionale tra i due non si sia mai rotto realmente. Chissà se dietro il progetto Brave, magari, c’è anche lo zampino della Ferragni. Ma qui si è nel campo delle ipotesi. Restando ai fatti, la ‘nave’ Ferragni continua a precipitare, mentre il ‘comandante’ Damato ha lasciato l’imbarcazione per iniziare un nuovo viaggio a bordo di un altro mezzo. Good luck!