Fabio Fulco, la quarantena è più dolce con Veronica: segnali d’amore, la Miss ha stregato l’attore

Fabio Fulco (49 anni), con Veronica Papa il feeling cresce sempre di più. L’attore, che ha vissuto una lunga love story con Cristina Chiabotto, oggi ha accanto un’altra Miss. La ragazza, che ha 24 primavere meno di lui, lo ha stregato, facendogli perdere letteralmente la testa. Al momento i due sono in quarantena assieme e non rinunciano a ‘segnali d’amore’ trasmessi a mezzo social, dove appaiono affiatati e felici: il ritratto del romanticismo. “Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l’uno accanto all’altra! (G. D’Annunzio)”, scriveva tre settimane fa Fulco, citando il Vate e ritraendosi nell’attimo amorevole in cui bacia la sua dolce metà. Ma non è finita qui, perché i due piccioncini, nelle scorse ore, sono rispuntati su Instagram. E naturalmente lo hanno fatto immortalandosi in un’altra istantanea tutta casa e amore.

Fabio e Veronica, rapiti dalla passione

“Le foto che ti prendo di sorpresa quando non ti metti in posa sono sempre le migliori perché colgono la verità!”, ha scritto nella giornata odierna Fulco, postando una foto spontanea in bianco e nero, con tanto di tenero bacio schioccato a Veronica. La coppia sembra bruciare le tappe e la passione non pare volersi arrestare. Cristina Chiabotto, per Fabio, è un lontano ricordo che non fa più male.

Fulco sull’ex Cristina Chiabotto

“Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante”. Così Fabio Fulco al settimanale Chi a febbraio, parlando dell’ex Chiabotto. “Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”, terminava, in riferimento all’amore da poco sbocciato proprio con Veronica.