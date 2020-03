Fabio Fulco, Cristina Chiabotto non fa più male: con Veronica è amore vero

Fabio Fulco, con Veronica Papa è amore vero. Cristina Chiabotto è un lontano ricordo, parla l’attore: momento no in archivio. “Quando non ti aspetti più nulla e poi…”

Fabio Fulco, Cristina Chiabotto è un lontano ricordo che non fa più male. Ora il cuore batte per la bella Miss, Veronica Papa. L’attore, 49 anni, è uscito allo scoperto qualche settimana fa con la ragazza di 24 anni più giovane di lui. Adesso, è arrivato il momento di urlare l’amore anche sui social. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Fulco ha pubblicato una serie di istantanee con Veronica, riservandole una lunga dedica al miele. Le ferite per la fine della storia con Cristina pare che siano del tutto rimarginate.

Fabio Fulco fa sul serio con Veronica Papa: “E allora tutto ha un senso”

“Quanti sentieri, quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla”. Così esordisce Fabio Fulco su Instagram, apparendo con la dolce metà. “Poi – aggiunge l’attore – un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi tu… E allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre… E allora tutto ha un senso.” Frasi romantiche e soprattutto molto dense di sentimento. Fabio ha davvero ritrovato l’amore, non ci sono dubbi a riguardo.

Chiabotto, le parole dell’ex: “Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre”

“Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante“, dichiarava Fabio Fulco al magazine Chi a febbraio in riferimento all’ex. “Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”, concludeva.