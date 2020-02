Fabio Fulco ha una nuova fidanzata: cosa pensa del matrimonio di Cristina Chiabotto

Nuovo amore per Fabio Fulco. Sulle pagine del settimanale Chi l’attore ha confermato la relazione con Veronica, 25enne imprenditrice nel settore dell’abbigliamento. Dunque una persona che non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo e nonostante la giovane età riesce a capire bene Fabio, che è contento di questa storia d’amore dopo aver sofferto tanto per quella finita qualche anno fa con Cristina Chiabotto. E a proposito dell’ex Miss Italia, Fulco ci ha tenuto a precisare che non ha nulla contro il marito di Cristina. Qualche mese fa, in seguito al matrimonio della bella torinese, si era parlato di messaggi dell’attore contro l’imprenditore Marco ma il 49enne ha smentito tutto e chiarito cosa pensa davvero di questa situazione.

Le parole di Fabio Fulco su Cristina Chiabotto e il marito Marco

“Non è nel mio stile lanciare frecciatine, men che meno via social. E poi non lo conosco nemmeno. Detto questo, quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante“, ha spiegato Fabio Fulco alla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”, ha aggiunto.

Fabio Fulco oggi si divide tra l’Italia e la Spagna col suo lavoro

Negli ultimi anni Fabio Fulco sta facendo il pendolare tra l’Italia e la Spagna. Il napoletano è infatti molto apprezzato dagli spagnoli e ha da poco finito di girare un film con Placido Domingo. Ora è al lavoro sul suo secondo film da regista dopo il primo – Il crimine non va in pensione – uscito nel 2017.