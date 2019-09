Cristina Chiabotto matrimonio con Marco: la reazione dell’ex Fabio Fulco

Cristina Chiabotto si è sposata ieri 21 settembre: oggi arriva la reazione dell’ex storico Fabio Fulco

Cristina Chiabotto, ieri sabato 21 settembre, si è sposata con Marco Roscio, imprenditore con cui condivide una passionale storia d’amore da circa due anni. Oggi, sulle nozze, è arrivata la prima reazione dell’ex storico della Miss Italia 2004, Fabio Fulco. Ricordiamo che tra i due c’è stato un legame lunghissimo, di circa 12 anni. Poi l’amore è sfiorito, soprattutto quello provato dalla conduttrice per l’attore. Dopo la rottura Cristina spiegava a Verissimo che non ci furono episodi scatenanti a riguardo del capolinea sentimentale. Semplicemente il tempo aveva prosciugato le emozioni. Da qui l’addio. Poco dopo la Miss intraprendeva la love story con quello che ieri è diventato suo marito, Marco.

Fulco interviene sul matrimonio dell’ex

Fabio Fulco ha pubblicato un post su Instagram nelle scorse ore. Un post inerente a dei suoi impegni professionali. Inevitabile che i fan gli menzionassero il matrimonio da poco celebrato della sua ex. Su uno l’attore ha posto attenzione. “Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo”, ha scritto un utente. Fulco, su tale stilettata a Roscio, ha risposto piazzando un emoticon che ride a crepapelle. Un piccolo gesto che tuttavia non è passato inosservato.

“È stato un sogno durato 12 anni, ma era solo il mio sogno. A un certo punto è suonata la sveglia”

“È stato un sogno durato 12 anni, ma era solo il mio sogno. A un certo punto è suonata la sveglia”, confessava Fulco ai microfoni di Domenica Live a proposito della rottura voluta dalla Chiabotto. “Forse siamo stati idealizzati come coppia. È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”, puntualizza invece Cristina a Verissimo che spiegava poi i motivi che portarono la relazione alla conclusione: “Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio.”