Fabio Fulco papà bis, Veronica Papa ha partorito: rebus sul nome, strano annuncio

L’attore napoletano Fabio Fulco e la moglie Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta. Il 55enne ha annunciato la nascita del secondo figlio nel primo pomeriggio di lunedì 10 novembre 2025, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo storico ex compagno di Cristina Chiabotto ha fatto apparire la foto di un fiocco azzurro, spiegando che il bimbo è venuto alla luce all’alba, più precisamente alle 5.46. Mistero sul nome: il neo papà non ha voluto comunicarlo per intero, limitandosi a rendere note le iniziali G. P.

Fabio Fulco papà bis, Veronica Papa ha partorito: è nato G. P.

“Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, Mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.”, ha scritto Fulco nel dare la notizia della nascita. L’attore e la moglie sono diventati genitori per la prima volta 4 anni fa, quando hanno accolto la piccola Agnes. Fabio e Veronica, quando venne alla luce quest’ultima, comunicarono subito il nome scelto.

Non solo: quando anche allora annunciarono sui social l’arrivo della bimba, postarono una foto della statua di Madre Teresa di Calcutta, il cui nome di battesimo era Agnes Gonxha Bojaxhiu; un chiaro riferimento all’ispirazione su cui si basarono per scegliere come chiamare la piccina. Stavolta hanno invece preferito non far sapere il nome dato al figlio. Come già sottolineato, sono state rese note solamente le iniziali del bebè.

Fabio Fulco e Veronica Papa, le tappe della love story: la famiglia e il matrimonio in due atti

Fabio Fulco e Veronica Papa, rispettivamente 55 e 30 anni, si sono legati sentimentalmente nel 2019. Lui era reduce dalla batosta sentimentale relativa alla fine della lunga love story con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Papa lo stregò, facendogli dimenticare la delusione amorosa. Nel 2021 è nata Agnes, figlia cercata e desiderata.

Dopo aver messo su famiglia, Fabio e Veronica sono convolati a nozze a marzo 2023, quando si sono sposati con rito civile. Qualche mese dopo, nel luglio dello stesso anno, hanno completato il ‘progetto matrimonio’, unendosi con rito religioso sulla Costiera Amalfitana, a Minori. Nelle scorse ore hanno scritto un’altra pagina importante e stupenda del loro cammino comune, festeggiando la nascita di G. P.