Fabio Fulco papà bis, l’annuncio e tutti i dettagli su nome e sesso del bebè

Fabio Fulco, 54 anni, diventerà papà bis. Sua moglie Veronica Papa, 29 anni, è incinta per la seconda volta. La famiglia si allarga. Nel 2021 la coppia aveva accolto Agnes. Due anni dopo il matrimonio. Ora l’annuncio, tramite un post social, del secondo bebè in arrivo. Non è chiaro se verrà appeso sul portone di casa un fiocco azzurro o rosa anche se potrebbe trattarsi di un piccino. L’attore e la compagna stanno quindi per realizzare il loro desiderio, cioè quello di dare un fratellino o una sorellina alla loro primogenita. Entrambi, in diverse interviste concesse dopo la nascita della piccola, avevano assicurato che avrebbero voluto altri figli.

“La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola”, ha scritto Fulco a corredo di uno scatto in cui lo si vede baciare il pancione di Veronica Papa assieme ad Agnes. La foto è stata realizzata nel corso di un viaggio di famiglia a Miami. A leggere bene, si nota che l’attore campano ha scritto “Angelo” con la A maiuscolo. C’è chi ritiene che non sia stata una svista, bensì uno spoiler sul sesso e sul nome del bebè. Se così fosse, vorrebbe dire che Agnes accoglierebbe un fratellino.

Fulco e Veronica Papa sono convolati a nozze nel luglio 2023 nella basilica di Santa Trofimena, a Minori, in Costiera Amalfitana. Il matrimonio è arrivato dopo 5 anni di fidanzamento. Tra i due sposi c’è una notevole differenza di età. Per i diretti interessati non è mai stato un problema l’anagrafe. Fulco, prima di conoscere Veronica, ha avuto una lunga relazione sentimentale con Cristina Chiabotto. Fu lei a lasciarlo. Lui non l’ha prese benissimo. Poi l’incontro con Papa, l’innamoramento e la famiglia.

Subito dopo aver accolto Agnes, Fulco aveva spiegato che con la compagna aveva intenzione di avere altri figli. Un desiderio che ora si realizza. Non è stato specificato quando la 29enne partorirà. A giudicare dalle foto postate dal marito, però, si ipotizza che non manchino molte settimane alla nascita. Papa infatti sfoggia un pancione che spinge a credere che la gravidanza sia in fase avanzata.