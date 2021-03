Fabio Fulco, la fidanzata è incinta: l’annuncio, svelato il sesso del bebè

Fabio Fulco diventerà padre a 50 anni. La fidanzata Veronica Papa, 25 primavere più giovane di lui, è incinta. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore, intervistato dal magazine Chi che lo ha ritratto assieme alla sua dolce metà, che ha sfoggiato il pancione. Pochi giorni fa l’interprete campano ha chiacchierato anche con la rivista Grazia a cui però ha omesso il ‘dettaglio’ della gravidanza della compagna. In quel frangente ha commentato, però, un’altra gravidanza, quella di Cristina Chiabotto, sua ex storica.

“Ero rassegnato a restare solo e invece…”, spiega Fulco a Chi Magazine. L’attore aggiunge che la Papa è al settimo mese di gestazione e che la cicogna porterà una bella femminuccia. Fiocco rosa in arrivo, quindi. La coppia freme ed è in trepidazione, non vedendo l’ora di poter tenere tra le braccia il suo frutto d’amore. Sia per Fabio sia per la modella si tratta del primo figlio.

“Ho pianto per tre giorni”, confida sempre al settimanale Chi l’attore, in riferimento al momento in cui ha saputo che sarebbe diventato papà. “Avrei voluto urlare al mondo la mia gioia, ma ho giurato che avrei tenuto il segreto. Ora ho la certezza: sono nato per fare il papà, ero pronto da anni per questo passo“, ha aggiunto. In effetti Fulco il desiderio di famiglia lo aveva anche quando stava con Cristina Chiabotto. Sarebbe stata l’ex Miss Italia, ai tempi della relazione, a frenare su figli e matrimonio. Titubanze che alla fine hanno portato il legame con Fulco su un binario morto.

Fabio, tornando al frutto d’amore che porta in grembo Veronica – la donna che gli ha saputo ‘aggiustare’ il cuore infranto dopo la fine della love story con la piemontese – ha dichiarato che ha sempre pensato “a un maschietto”. Nel caso lo avrebbe chiamato Giovanni Paolo “come il Papa”. Anche Veronica aveva la stessa idea. Invece il destino ha deciso per una femminuccia. “Impazzirò per mia figlia, sarò molto protettivo ma, per sua fortuna, quando avrà l’età per uscire, sarò già vecchio”, ha raccontato.

Fabio Fulco: nel futuro il matrimonio e altri figli

Il 50enne campano ha inoltre ribadito che con la Papa c’è il progetto di sposarsi (infatti già la chiama moglie) e avere altri figli. “La paternità mi ha portato fuori da me stesso, ora esistono solo mia moglie e nostra figlia”, ha confessato, aggiungendo inoltre, come già narrato a Grazia, che pochi giorni fa ha avuto un terribile incidente in auto. Per miracolo ne è uscito illeso: “Ma la prima cosa che ho fatto subito dopo l’incidente è ringraziare Dio che mia moglie e mia figlia non fossero in macchina con me. Potevo essere morto, ma ho pensato ‘Per fortuna non c’erano loro'”.

Fabio Fulco, il “lutto” Chiabotto è superato

Chiacchierando con il magazine Grazia, Fulco ha ricordato che la fine della relazione con Cristina è stata vissuta da lui come una sorta di “lutto”. Non solo: da quella love story ne è uscito a pezzi e disilluso nei confronti dell’amore. Non aveva però fatto i conti con Veronica, incontrata a fine 2019. La modella gli ha riacceso il cuore come non mai.