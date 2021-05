Fabio Fulco: perché è tornato a vivere a Napoli e nome scelto per la figlia

Periodo di cambiamenti per Fabio Fulco. L’attore sta per diventare papà per la prima volta. Tra maggio e giugno nascerà la prima figlia, a lungo desiderata. Un sogno possibile grazie all’incontro con la modella Veronica Papa, 25 anni più giovane di Fulco. I due si sono conosciuti ad un concorso di bellezza e la differenza d’età ha inizialmente frenato Fabio. È stata poi Veronica a far capire che non conta l’anno di nascita bensì gli interessi comuni e le passioni. Tre anni dopo quell’incontro i due stanno per allargare la famiglia e presto convoleranno a nozze.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Fabio Fulco ha spiegato che non vede l’ora di conoscere la sua primogenita. Fabio è molto impaziente e ogni notte sogna il volto della sua piccina. Come si chiamerà baby Fulco? I genitori, per il momento, hanno preferito non svelare il nome della nascitura. Fabio ha però precisato che la figlia si chiamerà come una santa alla quale lui e Veronica sono molto devoti.

La fede è una grande passione che accomuna Fabio Fulco e Veronica Papa: entrambi sono molto credenti. I due hanno poi subito capito di voler mettere su famiglia. Un progetto che Fulco non è mai riuscito a realizzare con Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia e showgirl al quale è stato legato per ben dodici anni.

Intanto Fabio Fulco ha lasciato Roma ed è tornato a vivere a Napoli, dove è nato e cresciuto. La figlia nascerà all’ospedale Fatebenefratelli e l’attore ha così motivato la sua scelta:

“Dopo tanti anni a Roma torno a vivere nella mia amata città, nel quartiere Posillipo. Voglio che mia figlia cresca dove sono le mie radici. Anche Veronica è stata entusiasta di questa scelta”

Dopo la nascita della bambina Fabio Fulco e Veronica Papa organizzeranno il loro matrimonio. Nei prossimi anni non è escluso l’arrivo di un altro figlio. Ironia del destino: in questo periodo sta vivendo una gravidanza anche Cristina Chiabotto. L’ex di Fulco è incinta dell’attuale marito, l’imprenditore Marco Roscio. Il parto di Cristina è previsto per maggio: pure lei è in attesa di una bambina che chiamerà Luce Maria.

Ma chi è Veronica Papa, la compagna di Fabio Fulco? Una modella di origini abruzzesi con due concorsi importanti alle spalle: Miss Italia, dove è arrivata tra le finaliste nell’edizione del 2014, e Miss Mondo, dove ha partecipato due anni più tardi.