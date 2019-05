Fabio Fazio passa da Rai1 a Rai2, è ufficiale: “Non cambia nulla”

Fabio Fazio lascia Rai1 e trasloca con Che tempo che fa su Rai2

Fabio Fazio e il famoso programma televisivo Che Tempo Che fa passeranno da Raiuno a Raidue. Dopo giorni di rumors, indiscrezioni e a attacchi per via del suo compenso, è giunta finalmente la notizia ufficiale. A informare del suo trasferimento sul secondo canale è stato il presentatore stesso in un incontro pubblico alla Università della Terza Età di Torino, dove è stato fra gli ospiti. Insieme a lui anche l’inseparabile Luciana Littizzetto, che seguirà l’amico e il collega e che ha voluto esprimere la sua opinione in merito. La decisione è giunta dopo che Il presentatore savonese ha avuto, nei giorni passati, un incontro fruttuoso con Carlo Freccero, nuovo direttore del secondo canale, in cui sarebbero stati stabiliti i suoi prossimi impegni. Il buon Fabio si porterà dietro, come detto sopra, Che tempo che fa mentre non riproporrà il nuovo Che Fuori Tempo Che Fa. In compenso pare che si stia già pensando per lui ad un’inedita prima serata all’insegna dell’intrattenimento e del varietà.

Fazio commenta il passaggio su Rai2: “Non cambia nulla!”

“Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla. Andremo solo su un’altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia click e cambi canale”, ha dichiarato Fabio Fazio dopo le voci delle ultime ore all’Unitre Torino, l’università della terza età che con 4.200 iscritti è la più grande d’Italia. Il conduttore appare sereno e tranquillo, d’altronde dopo la carriera in Radio e l’approdo sul piccolo schermo, ha lavorato un po’ su tutte le reti del servizio pubblico, come ricorda il presentatore, quando la Lucianina dichiara, con il suo classico humor, che insieme hanno girato tutti i canali: “Non è vero, manca Rai Yo Yo. Ci terrei molto!”, afferma ironico.

Le parole di Luciana Littizzetto su Fabio Fazio: “Dovrebbe fare il direttore di rete”

Intanto l’amica e compagna di avventure televisive Luciana Littizzetto ha voluto esprimere il suo pensiero su Fazio, dichiarando: “Ci conosciamo da 28 anni. Le reti Rai le abbiamo fatte tutte 1, 2 e 3. Ora sono finite”. (…) Sei peggio di Pippo Baudo. Fazio è un ottimo professionista, studia e si prepara tantissimo. Dovrebbe fare il direttore di rete!”.