Fabio Fazio da Rai 1 a Rai 2: Che Tempo Che fa trasloca, news

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, da Rai 1 a Rai 2: incontro “molto positivo” con Carlo Freccero. Il talk ‘retrocesso’ sulla seconda rete del servizio pubblico

Tutto pronto per il trasloco da Rai 1 di Fabio Fazio. Il conduttore ligure, con ogni probabilità, dalla prossima stagione passerà su Rai 2, sempre di domenica e sempre alla guida del fortunato programma Che Tempo Che Fa. Come riportato da Tv Blog, il giornalista, nelle scorse ore, sarebbe stato a colloquio con Carlo Freccero, il direttore della seconda rete del servizio pubblico. L’incontro sarebbe stato proficuo e giudicato “molto positivo”, seppur da perfezionare. Da quanto trapelato ci sarebbe anche un allargamento della trasmissione che andrebbe a coprire la fascia preserale della domenica sera.

A Fazio gli ascolti non bastano: spostamento sulla seconda rete Rai in arrivo

La notizia della ‘retrocessione’ di ‘Che Tempo Che Fa’ dalla rete ammiraglia alla seconda rete Rai arriva dopo un’ottima performance del programma in termini di ascolti, visto che l’ultima puntata del talk show, andata in onda ieri, ha trionfato nel prime time con 3 milioni 877 mila spettatori, pari a uno share del 16.32%. “La decisione fa seguito a una serie di polemiche intorno allo stipendio e ai programmi di Fazio”, scrive il quotidiano Repubblica, sottolineando le polemiche in cui è rimasto incagliato il conduttore nell’ultimo periodo.

Fazio e la trattativa con Mediaset. Il Biscione smentisce: “Fake news”

“Fazio potrebbe essere anche il protagonista di una nuovissima prima serata di totale intrattenimento che lo vedrebbe protagonista di un programma di varietà come ai bei tempi di ‘Anima mia’“, ha aggiunto Tv Blog, sostenendo che oltre a ‘Che Tempo Che Fa’, il conduttore potrebbe avere carta bianca anche su una trasmissione nuova. Nella giornata di ieri sono invece state archiviate definitivamente le voci che volevano Fazio in trattativa con Mediaset. Lo spiffero era stato diramato da una non meglio precisata agenzia stampa, che aveva dato l’indiscrezione di colloqui avvenuti tra il giornalista e alcuni uomini del Biscione. Peccato che di vero non ci fosse nulla, come ha prontamente fatto sapere Mediaset. L’azienda ha diramato un comunicato stampa ufficiale, bollando l’indiscrezione come fake news.