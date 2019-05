Fabio Fazio a Mediaset, interviene il Biscione: “Fake news”

Fabio Fazio in trattativa con Mediaset, arriva il comunicato stampa del Biscione: “Fake news”

Fabio Fazio è in trattativa con Mediaset per un contratto di 5 anni che prevede una trasmissione in prime time su Canale 5. Cosa c’è di vero? Niente, trattasi di fake news. L’indiscrezione è iniziata a circolare nella serata di ieri dopo che è stata fatta pervenire ad alcune agenzie di stampa, tramite l’invio di una e-mail. Tuttavia, poche ore dopo, la stessa azienda interessata, cioè Mediaset, ha smentito categoricamente la notizia dopo essere stata contatta dall’AGI. Nella mail che riportava la fake news si leggeva di trattative in corso tra Fazio e il Biscione, con tanto di dettagli.

“Mediaset informa che l’indiscrezione relativa a trattative in corso con Fabio Fazio è completamente falsa”

“Fazio avrà carta bianca sui contenuti e sugli ospiti da invitare nella piena politica Mediaset che da sempre è sinonimo di libertà di espressione e di comunicazione”, si è letto nella mail – fake. Nel comunicato ufficiale scritto da Mediaset c’è invece scritto ben altro. Ecco la nota ufficiale diramata dal Biscione dopo il falso spiffero dato a mezzo stampa. “Mediaset informa che l’indiscrezione relativa a trattative in corso con Fabio Fazio è completamente falsa. Invitiamo gli organi di stampa a verificare con attenzione prima di pubblicare fake news fatte circolare da fonti inattendibili”, ha sottolineato la nota dell’azienda.

Fazio lontano dalla Rai? La situazione attuale

Si può ipotizzare che la fake news abbia preso velocemente piede visti anche gli attriti recenti tra Fazio e una parte della politica italiana. Non è infatti un mistero che il leader della Lega Matteo Salvini abbia più volte rifiutato di presenziare nel talk domenicale di Rai Uno, stuzzicando il conduttore sul suo compenso e lanciandogli stilettate tutt’altro che velate. Una situazione che ha ulteriormente alzato il chiacchiericcio attorno ai rumors che vorrebbero Fazio lontano dal servizio pubblico. Tuttavia su un possibile addio del giornalista non è mai trapelato nulla di ufficiale. L’unica cosa certa è che al momento non c’è alcuna trattativa tra lui e Mediaset.