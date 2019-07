Fabio Colloricchio non vince Supervivientes: inizia la storia con Violeta

Fabio Colloricchio non vince Superviventes: è finita l’avventura nel reality ma ora inizia la storia con Violeta

Fabio Colloricchio ha fatto parlare molto di sé nelle prime settimane della sua esperienza all’Isola dei Famosi spagnola. Non solo frecciatine nei confronti dell’ex Nicole Mazzocato, ma Fabio ha sorpreso il pubblico italiano dopo il video pubblicato dal programma e che lo vedeva protagonista proprio insieme a Violeta Mangriñan. L’ex tronista iberica sembra proprio avergli fatto girare la testa; ma anche lei non è da meno, tanto da aver lasciato in diretta Julien, l’ex fidanzato. Tanti i gossip che la coppia ha generato e non solo in Spagna, anche molti siti italiani si sono occupati di Fabio, riportando tutto ciò che diceva e faceva sull’isola di Supervivientes. Giovedì 18 luglio è andata in onda l’ultima puntata del reality e Colloricchio non ha vinto, ha però conquistato il podio posizionandosi al terzo posto. Ma cosa più importante, dopo la diretta ha postato su Instagram un video con Violeta in cui le chiede se vuole il suo numero di telefono. Davvero è nata una nuova coppia?

Fabio Colloricchio e Violeta insieme dopo la finale di Supervivientes

Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne ha giocato bene le sue carte nel reality show, affezionando molti telespettatori, non ha però conquistato la vittoria finale. Al suo posto i 200 mila euro sono andati al cantante Omar Montes, preferito dal pubblico. Fabio, comunque, non si è fatto abbattere e subito dopo la finale ha passato del tempo con Violeta. Tutto attestato da una storia Instagram, pubblicata dallo stesso Colloricchio. Dunque, sembra sia scoccata davvero la scintilla tra Fabio e Violeta, soprattutto dopo il video ormai famoso che li ha immortalati mentre fanno l’amore, creando tanto gossip intorno alle loro persone.

Fabio e Violeta: cosa succederà fuori dal reality?

Ovviamente, non sappiamo cosa succederà tra Fabio e Violeta al di fuori delle telecamere di Supervivientes. I due hanno sicuramente passato la serata insieme, senza dimenticarci della sorpresa che Violeta ha fatto al suo Fabio in diretta tv.