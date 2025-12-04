Fabio Caressa “imbestialito”, scoperto sms amoroso sul telefono di Benedetta Parodi

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, una delle coppie più solide del mondo scintillante dello spettacolo, hanno fatto tappa al podcast di Alessandro Cattellan, Supernova, rivelando un aneddoto alquanto curioso. Una notte, il conduttore ha scoperto un messaggio “allarmante” sul cellulare della moglie, con la quale è sposato da 25 anni. A Benedetta, un tale salvato con la sola sigla “B” ha scritto: “Amore, atterrato a Hong Kong”. Caressa, a caldo, ha preferito non svegliare la compagna. L’ha però affrontata il mattino successivo, chiedendo spiegazioni in merito al dolce sms inviatole dal misterioso ‘lui’.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, allarme per il messaggio di “B”

“Alle 3 del mattino arriva questo messaggio con scritto ‘amore, atterrato a Hong Kong. Il peggio è che non arrivava da un numero sconosciuto, bensì da un mittente siglato con una B”, ha narrato il volto Sky. Proprio il fatto che il mittente fosse salvato con la sola sigla e non con il nome intero ha fatto ulteriormente aumentare i sospetti di Caressa, che è più che consapevole che chi ha un amante, quasi mai, lo salva sul cellulare con il nome reale, preferendo una sigla o un nome fittizio per mascherare l’identità reale del protagonista della tresca. E quindi? Come si è risolta la situazione? Benedetta ha avuto una love story clandestina?

“La mattina Fabio mi chiede chi caz** è questo B”, ha raccontato Parodi, aggiungendo che nella chat non c’erano altri messaggi pregressi con l’uomo del mistero. Caressa, comunque, non si è per nulla tranquillizzato. Anzi ha creduto che la moglie avesse preventivamente eliminato i messaggi precedenti. “Lui credeva che li avessi cancellati”, ha ricordato l’ex conduttrice di Bake Off. Innanzi alle titubanze del marito, Benedetta ha allora preso di petto la faccenda e ha deciso di chiamare il numero da cui era partito il messaggio zuccheroso a lei dedicato.

“Era il papà di una bambina del mare che si chiamava anche lei Benedetta, per questo l’avevo salvato con B. Io ero totalmente innocente e non capivo cosa non andava. Per me è stato un dramma”, ha chiosato Parodi. “Ah, per te è stato un dramma… Io mi sono un po’ imbestialito…”, l’eco di Caressa. Dunque, alla fine, c’è stato semplicemente un equivoco dettato da una serie di coincidenze che hanno innescato i dubbi sul fatto che Benedetta avesse un amore segreto. D’altra parte, la preoccupazione provata dal conduttore è più che comprensibile. Se si legge un simile messaggio sul telefono del partner alle 3 di notte, è umano che scatti l’allarme.

Sui social alcuni utenti hanno mugugnato, in quanto non è stato alla fine spiegato di preciso perché “B” abbia inviato il messaggio a Benedetta. Probabilmente ha fatto confusione con un’altra persona. La conduttrice e il marito, se vorranno, racconteranno più nel dettaglio l’accaduto.