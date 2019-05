Fabio Canino a Vieni da me: rapporto con la Parietti dopo la lite a Ballando

Il giudice di Ballando con le stelle, Fabio Canino, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da me

Il programma danzante di Rai1, Ballando con le stelle, sta facendo discutere molto. Se al centro delle polemiche solo qualche giorno fa c’era Suor Cristina, sabato scorso la lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli ha sorpreso davvero tutti. Se il maestro di Nunzia De Girolamo ha voluto difendere la sua partner nel programma per un tweet controverso della Lucarelli, il confronto si è fatto acceso. Ha commentato cosa è successo anche Fabio Canino, presente in studio a Vieni da me della Balivo. Il giudice di Ballando con le stelle si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della De Girolamo, definendola molto furba circa la risposta data ai giudici nella scorsa puntata. Ma non solo, Canino ha anche raccontato il rapporto con Alba Parietti, dalla sua partecipazione a Macao, uno dei più celebri programmi della Rai e andato in onda negli anni ’90 e che conduceva proprio la Parietti fino ad arrivare alla lite che li ha visti protagonisti nel 2017.

Fabio Canino e Alba Parietti: cosa è successo dopo la lite a Ballando con le stelle del 2017?

Chi segue assiduamente e negli anni Ballando con le stelle, ricorderà con molta probabilità la lite accesa tra Fabio Canino e Alba Parietti. All’epoca l’ultima opinionista dell’Isola dei Famosi era concorrente nel programma e rimase molto male per un’affermazione di Canino, allora già giudice del programma. “Sono stato cattivo“, ha commentato l’ospite della Balivo, “Lei si arrabbiò molto poi però abbiamo fatto pace“. Il commento della discordia fu quella in cui Canino aveva definito l’esibizione della Parietti con il suo maestro “ridicola“. Ma lei pensò, erroneamente, che avesse detto a lei di essere ridicola. La carriera di Canino con la Parietti non inizia nel 2017 a Ballando ma negli anni ’90 a Macao, uno dei programmi tv di punta della Rai della fine degli anni Novanta e il cui autore era Gianni Boncompagni, celebre nome e volto della tv italiana.

Fabio Canino e l’infanzia: “Avevo le orecchie a sventola“

Fabio Canino si è raccontato a Vieni da me. Al centro dell’intervista non solo la sua esperienza a Ballando (“Sto lì da 7 anni, ho pagato il mutuo“), ma anche la sua infanzia. “Avevo le orecchie a sventola e avevo la lisca, parlavo male. Inoltre, ogni volta che mi facevano le foto, mi mettevo una mano sulle orecchie“, ha dichiarato Canino, scatenando le risate nello studio.