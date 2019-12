Fabio Canino e Nunzia De Girolamo: pace fatta dopo Ballando, poi il retroscena

La vita in diretta, Fabio Canino ospite in studio: l’intervista su Ballando con le stelle con Alberto Matano

Fabio Canino e Nunzia De Girolamo a Ballando con le stelle sono stati protagonisti di diversi scontri. Il giudice, insieme alla compagna di bancone Selvaggia Lucarelli, non ne ha fatta passare una alla concorrente dell’ultima edizione. Milly Carlucci ha tentato di fare da pacere spesso e volentieri, soprattutto quando le discussioni sono sfociate in argomenti che poco avevano a che fare con il ballo. Proprio di questo si è parlato oggi a La vita in diretta, dove Alberto Matano ha intervistato Fabio Canino. L’intervista ha toccato diversi argomenti, ma si sono soffermati molto su Ballando con le stelle per ovvi motivi. E anche perché c’era una sorpresa per Canino, da parte di Nunzia s’intende. Matano ha introdotto l’argomento Ballando con le stelle domandando al suo ospite con quale dei suoi colleghi giudici andrebbe a ballare, o a cena, o in un ritiro spirituale.

Fabio Canino a La vita in diretta parla di Nunzia De Girolamo a Ballando: il retroscena

Dopo questa breve introduzione ha parlato di Nunzia De Girolamo, chiedendo se le liti fossero vere. Canino ha confermato, ma il conduttore de La vita in diretta ha fatto altrettanto visto che era presente nella passata edizione di Ballando. Dopo aver visto un video in cui diceva alla De Girolamo che il popolo non l’ha votata, Canino ha così commentato: “Rivedere queste cose fuori contesto ti mette in imbarazzo. Se l’ho risentita? No no. Se una persona mi è antipatica mi è davvero antipatica, ognuno a casa sua”. E poi ha rivelato un retroscena: “Alla festa di Ballando non ci siamo nemmeno salutati, io non l’ho salutata”. Alberto Matano non riusciva a credere alle sue orecchie sentendo che non c’è stato neanche un saluto.

Fabio Canino e Nunzia De Girolamo, pace fatta ma con riserva: “Una iena”

Tuttavia la pace è arrivata oggi, visto che Nunzia ha registrato un video per Canino: “Tutto superato direi, ho scoperto che abbiamo una cosa in comune. Ovvero la passione per il vino e lo produciamo. […] Tu eri una iena. Secondo te chi dei miei concorrenti era un po’ più iena degli altri?”. E questa è stata la risposta di Canino: “Intanto la saluto, pace fatta. La iena? A parte lei, non mi viene nessuno”. Pace fatta sì dopo gli scontri a Ballando, ma non aspettiamoci di vederli a cena insieme, insomma.