Fabio Basile a Verissimo parla della malattia e svela: “Sono fidanzato con Daria”

Verissimo: la fidanzata di Fabio Basile è l’ucraina Daria Bilodid

Fabio Basile è tornato in tv dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. Ospite di Verissimo, lo sportivo ha parlato della sua grande passione per il judo ma pure della malattia che ha avuto a quattro anni e della nuova fidanzata. E sì, perché in pochi sanno che il judoka ha rischiato di morire a soli 4 anni. Tutta colpa di una pleuropolmonite che lo ha costretto al ricovero in ospedale. “Sono stato ricoverato per 40 giorni, mia madre piangeva tutte le notti. Quando guardi la morte in faccia ti cambia qualcosa dentro”, ha raccontato Basile a Silvia Toffanin. Il giovane si è salvato grazie ad un esperto medico, che ha trovato l’antibiotico giusto per sconfiggere la patologia. “Mi è rimasta una cicatrice sotto i capelli, che spesso qualcuno confonde per alopecia. In realtà è stata una semplice reazione all’antibiotico che mi ha salvato”, ha spiegato Fabio.

Fabio Basile parla della nuova fidanzata Daria: nessun interesse per Giulia

A Verissimo, Fabio Basile ha smentito il suo interesse per Giulia Provvedi, la componente de Le Donatella. I due si sono avvicinati molto al Grande Fratello Vip ma solo tanto affetto e nulla più. Soprattutto perché Giulia è impegnata da tempo con Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta. Ma pure Fabio è impegnato, come rivelato a Silvia Toffanin. Basile ha iniziato una relazione con la collega Daria Bilodid, judoka diciottenne ucraina. “Tra noi è stato un colpo di fulmine, lei è stupenda. Ora è in Giappone, ma ci sentiamo tutti i giorni. A fine novembre ci vedremo in Ucraina”, ha aggiunto l’ormai ex gieffino.

Prima del Grande Fratello Vip e di Daria: gli amori passati di Fabio Basile

Prima di incontrare Daria, Fabio Basile ha avuto una storia tira e molla con un’altra judoka, Sofia Petitto. Quest’ultima ha cercato di ricucire il rapporto durante la permanenza di Fabio al Grande Fratello Vip ma non è riuscita nel suo intento. Basile è stato legato nel 2017 ad Anastasia Kuzmina, la ballerina di Ballando con le stelle nonché sua insegnante di danza.