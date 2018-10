Sofia Petitto, l’ex fidanzata di Fabio Basile: “Provo ancora qualcosa per lui”

Fabio Basile: la lettera dell’ex fidanzata Sofia Petitto su Di Più

Sofia Petitto esce per la prima volta allo scoperto. La campionessa di judo è stata a lungo la fidanzata di Fabio Basile, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. I due si sono lasciati lo scorso anno ma la Petitto prova ancora un sentimento nei confronti del collega. A rivelarlo la diretta interessata in una lettera aperta scritta sul settimanale Di Più. “Ormai dovrebbe essere una pagina chiusa ma non è proprio così. Quando mi chiedo se sono ancora innamorata di te non riesco a dire di no”, ha ammesso la ragazza. Che con Basile ha vissuto un amore turbolento, come svelato alla rivista di Sandro Mayer. Fabio e Sofia si sono conosciuti grazie al judo, la passione e il lavoro di entrambi. La storia è diventata subito seria, con tanto di presentazioni in famiglia. La gelosia di Basile ha però portato alla rottura che non è stata subito definitiva.

Sofia Petitto e Fabio Basile: una lunga storia tira e molla

“Ci siamo lasciati prima che tu entrassi nel cast di Ballando con le Stelle, dove hai avuto una storia con la ballerina Anastasia Kuzmina. Poi, quando il programma è finito, sei partito per un lungo viaggio in Giappone e hai cominciato a scrivermi messaggini dolci, a inviarmi le nostre foto insieme. Al tuo ritorno ci siamo dati una seconda possibilità“, ha raccontato Sofia Petitto. Ma l’idillio non è durato molto: a causa dei troppi litigi Sofia e Fabio si sono mollati di nuovo. E Basile ha poi iniziato una relazione con un’amica della Petitto. “Sono rimasta molto amareggiata per questo, mi hai deluso”, ha confidato la ragazza. Dopo qualche tempo quella storia è finita e il gieffino è attualmente single.

Fabio Basile e Sofia Petitto tornano insieme dopo il Gf Vip?

“Anche se abbiamo sofferto e ci siamo delusi a vicenda, credo di provare ancora emozioni quando si tratta di noi due”, ha scritto Sofia Petitto. Fabio Basile sarà dello stesso parere?