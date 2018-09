Fabio Basile prima del GF Vip, nessun amore segreto: la verità

Grande Fratello Vip, Fabio Basile entra in Casa single: niente amore con Giulia Latini o altre donne

Il nome di Fabio Basile come presunto concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip aveva iniziato a circolare già da diverse settimane. Ora è tutto ufficiale. Il noto campione di Judo è infatti pronto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. La vita privata del giovane è quasi del tutto top secret. A quanto pare, il secondo classificato di Ballando Con Le Stelle 2017 non ama molto parlare della sua sfera sentimentale. Nonostante ciò, alcune riviste di gossip lo vedeva fidanzato di una misteriosa donna. Nei passati giorni si è addirittura parlato di un amore segreto, arrivando addirittura a pensare ad un possibile flirt con Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due erano infatti stati avvistati insieme al mare.

Fabio Basile non è fidanzata: le dichiarazioni prima di entrare al GF Vip

Dopo la smentita della giovanissima Giulia, pare sia arrivata anche quella di Fabio. Il futuro gieffino ha rilasciato alcune brevi ma interessanti dichiarazioni al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre ad aver sottolineato di aver deciso di prendere parte al reality-show di Canale 5 per scoprire i suoi limiti, Basile ha accennato qualcosina anche sulla sua vita amorosa. A quanto pare, il judoka non è innamorato di nessuna donna, tanto da essersi dichiarato single. Conoscerà forse qualcuno di interessante tra le muta della Casa del GF Vip?! Staremo a vedere. Del suo passato sentimentale sappiamo soltanto che il giovane è stato insieme a due sportive. La prima è l’atleta Sofia Petitto e l’altra è la ballerina Anastasia Kuzmina.

Fabio Basile si svela: aspettative prima del Grande Fratello Vip

Fabio non vede l’ora di iniziare la sua esperienza al Grande Fratello Vip. In Casa gli mancheranno i suoi amici più cari e la sua famiglia. Tra tutte le faccende domestiche da fare, Basile ammette di non saper fare molto e di detestare soprattutto il lavaggio dei piatti. Tutto ciò lo metterà in difficoltà?! Vedremo!