Fabio Basile e Silvia Provvedi al GF Vip: Cattaneo vede una storia d’amore

Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo ha visto qualcosa di speciale

Fabio Basile e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip piacciono molto a Ivan Catteneo. Il cantante ha rivelato apertamento al judoka italiano che secondo lui starebbero bene insieme. L’artista, mentre si trova a conversare solo con Fabio, cerca di capire qualcosa di pià. In particolare, sembra proprio che Ivan abbia visto qualcosa di davvero speciale tra i due. Infatti, dichiara più di una volta a Basile di vederlo molto bene insieme alla Provvedi. Prima di ciò, Ivan chiede al coinquilino se è innamorato. Fabio risponde di no, ma Ivan sembra non convincersi di questa risposta, tanto che gli chiede se gli piace qualcuno nella Casa. Il giovane gieffino rivela che sono tutte belle ragazze, ma non prova niente per nessuna di loro. Eppure, Cattaneo punta su Silvia e un motivo ci sarà. Il cantante ha sicuramente notato qualcosa. Intanto, Fabio non nega apertamente un interesse nei confronti della Provvedi, ma afferma semplicemente che non starebbe con nessuna ragazza della Casa, sebbene siano tutte molto belle.

Fabio Basile e Silvia Provvedi amore al Grande Fratello Vip?

Il pubblico non attende altro, vedere qualche coppia spuntare fuori nella Casa più spiata d’Italia. Mentre sembra formarsi quella composta da Francesco Monte e Giulia Salemi, ecco che Ivan sembra aver visto qualcosa anche tra Basile e Silvia. Eppure nessuno dei due non ha ancora confermato la visione del cantante. Il pubblico non si è accorto probabilmente della probabile vicinanza dei due concorrente. Nel frattempo, c’è chi avrebbe voluto vedere la Provvedi a fianco di Monte. Infatti, non tutti sono contenti della vicinanza di Francesco con la Salemi. C’è da considerare che Silvia, però, è appena uscita da una relazione molto importante, ovvero quella con Fabrizio Corona. Sono tanti gli sfoghi della Provvedi su questa storia conclusa in modo inaspettato.

Fabio Basile e Silvia Provvedi: il giovane judoka non è interessato a nessuna ragazza nella Casa

Mentre questa mattina la mamma di Silvia rilasciava rivelazioni importanti su Corona a Mattino 5, Ivan notava una certa affinità tra la gemella e Basile. Non ci resta che attendere per scoprire se davvero tra i due nascerà qualcosa come già immagina Cattaneo. Intanto, si attende anche un bacio tra Monte e Giulia Salemi!