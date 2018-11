Fabio Basile, appello al GF Vip: “Vorrei parlare con Alessandro Cecchi Paone”

Fabio Basile chiede al Grande Fratello di poter incontrare gli inquilini della Casa

Dopo aver, inaspettatamente, abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip, Fabio Basile scrive un messaggio su Instagram. Il campione olimpico, dopo l’eliminazione, è stato costretto a dover assistere ad alcune dure discussioni avvenute tra i concorrenti. Negli ultimi giorni, Basile non si è risparmiato dall’esporre i suoi pensieri e le sue preferenze sui suoi, ormai, ex coinquilini. Parole di affetto per Walter Nudo, ritenuto un fratello maggiore e, per Le Donatella. Ora, in vista della puntata di lunedì prossimo, Fabio lancia un chiaro appello al programma di cui è stato partecipe fino a qualche giorno fa.

Fabio vuole rientrare nella Casa per parlare con Alessandro Cecchi Paone

Il duro scontro avvenuto tra Giulia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone ha lasciato di stucco tantissimi telespettatori , tra cui anche Basile che, nel suo lungo messaggio, chiede di voler parlare proprio con il giornalista: “Vorrei parlare con Alessandro e abbracciare tutti voi“. Cosa avrà di cosi tanto urgente da dire a Cecchi Paone? Sicuramente il fatto che quest’ultimo abbia, in soli pochi giorni, litigato e causato le lacrime delle due gemelle, non è andato proprio già al judoka italiano. Il legame tra Le Donatella e Basile è stato spesso definito come fraterno, dunque Fabio non avrà accettato la veemenza di Cecchi Paone nei confronti delle due ragazze.

Nel lungo messaggio, Fabio Basile ringrazia tutti i suoi compagni di viaggio

Oltre a lasciar intendere cosa vorrà dire ad Alessandro, Fabio Basile ringrazia tutti i suoi compagni di avventura, elencandoli quasi tutti. Gli elogi che questi gli hanno riservato sono stati ben accetti e, in un certo senso, ricambiati: “Ragazzi la mia vittoria siete voi. Da quando sono uscito non faccio altro che guardarvi. Sto chiedendo al Grande Fratello di poter entrare nella Casa, spero me lo concedano“. Il GF vip accoglierà la proposta di Basile? Non ci resta che attendere la prossima puntata.