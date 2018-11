Fabio Basile accusato, ha tradito Elia per i fan di Monte? Il judoka risponde

Fabio Basile, accusato: i telespettatori convinti che il judoka al Grande Fratello Vip sia andato contro Elia per il sostegno dei fan di Monte

Fabio Basile è stato duramente accusato sui social, dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip la scorsa settimana. Scendendo nel dettaglio, c’è chi è convinto del fatto che il judoka si sia messo contro Elia Fongaro per farsi appoggiare dai fan di Francesco Monte. Il modello non è mai andato d’accordo con l’ex tronista di Uomini e Donne. I due sono stati spesso protagonisti di discussioni all’interno della Casa. Secondo qualche telespettatore, Fabio si sarebbe schierato contro Elia per non andare contro i fan di Monte. Già qualche giorno fa, Basile aveva risposto a una domanda riguardante il suo rapporto con Fongaro. Inizialmente i due sembravano aver stretto amicizia, ma poi si sono inevitabilmente divisi. Alcuni atteggiamenti di Elia, hanno portato Fabio a criticarlo. Infatti, lui stesso ha ammesso di non essere riuscito ad apprezzare dei comportamenti di Fongaro all’interno della Casa. Nonostante ciò, sperava di incontrare presto Elia. I due si sono visti e ora sembrano essere in buoni rapporti. A confermarlo è lo stesso Fabio, il quale ha commentato una foto del modello su Instagram. Ma ecco che proprio sotto questo post è arrivata un’accusa.

Fabio Basile accusato sui social: “Hai tradito Elia per stare dietro a Monte”

Fabio è accusato di aver voltato le spalle a Elia per avere l’appoggio dei fan di Monte. “Mi dispiace che tu abbia tradito Elia per stare dietro al boss Monte, sperando di essere salvato dai suoi fan”. Questo è il commento negativo che questa mattina Basile ha letto sotto il post di Fongaro. Il judoka non ha tardato a rispondere all’accusa: “Non diciamo st….e”. Dunque, il giovane ex gieffino ha negato quanto detto dall’utente. “Forse ti sei dimenticato quando hai detto al signor Monte, inerente a Elia: così capisce chi comanda”, risponde un altro telespettatore. Sono diversi gli utenti che sono d’accordo con questa accusa, ritenendo che fuori è passato proprio questo messaggio.

Fabio Basile risponde alle accuse: l’amicizia con Francesco Monte nella Casa crea polemiche

Da una parte c’è chi è fortemente convinto che Fabio abbia addirittura esagerato nei confronti di Elia. Ma dall’altra c’è chi, invece, difende il judoka, sicuro che quest’ultimo non abbia tradito Fongaro. In questi giorni, l’ex gieffino si è ritrovato a difendersi anche da un’altra accusa riguardante la sua amicizia con Francesco all’interno della Casa e quella con Ignazio Moser.