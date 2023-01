Il noto conduttore di Striscia utilizzerebbe le frasi della compagna come fonti di ispirazione per i suoi sketch

Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico (con la quale la differenza d’età è importante, ben trentanove anni) sono più innamorati che mai: a raccontarlo, sulle pagine di Gente, sono stati nelle scorse ore proprio i due membri della coppia, che al magazine hanno rilasciato un’intervista esclusiva parlando del loro rapporto speciale e della loro convivenza.

L’intervista è uscita nella cornice della fase promozionale del nuovo libro di Ezio Greggio, intitolato Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate, disponibile in tutte le librerie da qualche giorno e già in vetta alle classifiche. Al rotocalco, dunque, il conduttore di Striscia la notizia ha avuto modo di parlare di molti dei retroscena della sua relazione, che prosegue a gonfie vele dal 2018 e che, a quanto pare, gli è servita anche per molti dei suoi sketch in tv.

Stando al racconto della fidanzata Romina Pierdomenico, sembra proprio che gran parte della fonte di ispirazione comica del conduttore arrivi proprio dalla sua dolce metà. A proposito, la Pierdomenico ha commentato:

“Spesso quando siamo soli mi escono delle perle in abruzzese come ‘frekete’ (Caspita!) o ‘chi schibinidett” (Che tu sia benedetto); lui prende carta e penna e poi li fa diventare tormentoni in tv. Mi fa molto divertire questa cosa.”

Nell’intervista, i due hanno anche avuto occasione di rivelare qual è il segreto che dopo tanto tempo ancora li unisce, nonostante le malelingue. Romina Pierdomenico, a proposito, risponde orgogliosa:

“Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia e quando io e Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo.”

Ezio Greggio, dal canto suo, rivela che uno dei principali motivi per cui la coppia è ancora così solida sono le grasse risate che i due si fanno quando stanno insieme. La loro complicità, dunque, si basa anche sull’ilarità e l’allegria, di cui Ezio Greggio è ovviamente un grande esperto. Il presentatore di Striscia la Notizia a proposito commenta:

“Ridere e avere uno spiccato senso dell’umorismo è basilare. Sia io sia Romina ce l’abbiamo e una buona parte della nostra storia è fatta di risate. Lei è fantastica: quando la seguo nel programma 105 Friends su Radio 105 mi diverto ad ascoltare come risponde alle punzecchiature degli altri due conduttori Tony e Ross.”

Chi è Romina Pierdomenico e come si sono conosciuti lei e Ezio Greggio

L’attuale compagna del volto di Mediaset è una speaker radiofonica nata a Pescara nel 1993. In passato, la donna è apparsa anche in programmi come Temptation Island e Uomini e Donne e nel 2012 era arrivata seconda a Miss Italia dietro a Giusy Buscemi. I due, stando a quanto aveva raccontato Greggio tempo fa, si erano conosciuti a Monte Carlo, per poi ritrovarsi a chattare nei dm di Instagram.