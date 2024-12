Ezio Greggio nonno, spoiler a Verissimo: vola un “bastar**e” in studio

Ezio Greggio, 70 anni, è diventato nonno per la prima volta. La notizia, tenuta segreta dal conduttore di Striscia la Notizia, è stata spoilerata a Verissimo da Enzo Iacchetti nella puntata trasmessa sabato 14 dicembre. Silvia Toffanin, quando ha fiutato lo scoop, ha messo simpaticamente alle corde il collega, che alla fine ha anche rivelato il nome del nipotino che si chiama Leone. La curiosità è trapelata quando la padrona di casa del rotocalco ha chiesto ai due presentatori come avrebbero trascorso le feste natalizie. Iacchetti si è fatto scappare che le avrebbero passate con i nipotini. Toffanin, sapendo che né Ezio né Enzo sono nonni, si è insospettita e alla fine ha scoperto della venuta al mondo del piccolo Leone.

A un certo punto Iacchetti ha spiegato che durante le feste di Natale lui e il collega vedranno parenti, amici e anche i nipotini. “Ma sei diventato nonno?”, ha immediatamente chiesto Silvia Toffanin, dopo un’occhiata lanciata da ‘Enzino’, a Greggio il quale ha replicato ridendo: “Non lo so, non posso esprimermi, non ho l’autorizzazione a parlarne”. “Ma sei diventato nonno!”, ha incalzato la conduttrice. “Non posso parlare, non lo posso dire, è inutile, non ci provare!”, ha scandito Ezio, sempre sorridendo. “Sì, è diventato nonno”, ha sentenziato la Toffanin.

A questo punto Greggio si è rivolto simpaticamente a Iacchetti indirizzandogli un affettuoso “bastard**e” per via dello spoiler. Poi si è fatto serio, spiegando di essere felicissimo dell’arrivo del nipotino: “Grazie Giacomo (suo figlio, ndr), grazie Shereen (sua nuora, ndr). Sarà il mio primo Natale da nonno”. Quindi ha aggiunto: “Non posso dire che si chiama… Leone. Ops!”. Risate in studio.

Parlando del bebè ha riferito che è “una meraviglia”. E ancora: “Quando l’ho visto, l’ho guardato per ore. Ora lo vedo ma quasi sempre in videochiamata perché mio figlio abita a Londra”. Giacomo Greggio e Shereen Doummar sono convolati a nozze più di un anno fa, più precisamente nel maggio 2023. Dimorano a Londra dove Giacomo lavora nel campo della finanza mentre Shereen è un’architetta.