Ezio Greggio, incidente d’auto a Ibiza. La fidanzata Romina in ospedale

Brutta giornata vacanziera per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. I due, che attualmente si trovano a Ibiza, sono stati vittime di un incidente stradale che, fortunatamente, non gli ha provocato gravi danni. Per la giovane c’è stato un mini trauma al collo, come accertato dall’ospedale in cui si è recata dopo l’urto avvenuto contro una jeep. A raccontare l’episodio è stato lo stesso conduttore attraverso i suoi profili social. Greggio, però, non si è soltanto limitato a descrivere l’incidente, ma è sbottato anche contro i paparazzi che lo stavano seguendo. Non tanto per le foto, ormai c’è abituato, quanto per il fatto che non si siano fermati a chiedere alla sua compagna come stesse, pur avendo visto quanto successo.

Greggio contro i paparazzi: “Potevano almeno venire a chiedere come stava Romina”

“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok” fa sapere Greggio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo storico presentatore di Striscia la Notizia passa poi alla questione paparazzi: “Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4 paparazzi (e per questo fatto chi se ne frega, fa parte del gioco ) che essendo italiani, dopo aver fatto le foto, potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti… Ahahaha! Ciao paparazzi ci vediamo in spiaggia e…. «tacci vostri!» Tiè (bis)!”

Ilary Blasi salva il paparazzo e gli offre il pranzo

Un’altra vip che ha vissuto un curioso episodio con un paparazzo pochi giorni fa, è Ilary Blasi. In quell’occasione però ci fu un lieto fine. La moglie di Totti, sempre via social, ha narrato che mentre stava trascorrendo una piacevole giornata su uno yacht nelle acque di Sabaudia si è accorta che il gommone di un paparazzo, che la stava seguendo, è andato in avaria. Così è corsa in suo soccorso, ospitandolo sulla barca e offrendogli addirittura il pranzo. Che cuore lady Totti!