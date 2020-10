Ezio Greggio furioso: botta e risposta al vetriolo con un fan, il caso

Ezio Greggio perde le staffe e finisce per scagliarsi duramente contro un fan su Twitter. Il popolare conduttore di Striscia la Notizia, in questi giorni al cinema con il film ‘Lockdown all’italiana‘, ha ricevuto delle pesanti critiche da parte di un utente, al quale ha ribattuto in modo tanto energico quanto opinabile. Sul social dei cinguettii, l’attore, dopo aver postato una foto con il regista Enrico Vanzina e con l’interprete Paola Minaccioni (nella commedia veste i panni di sua moglie), ha invitato le persone ad andare al cinema, affermando inoltre di aver già ricevuto diversi complimenti da chi ha visionato il film. Qualcuno, però, ha storto il naso, biasimandolo e sostenendo che da anni abbia esaurito la sua verve di divertire e di far ridere. Greggio non ha preso affatto bene la questione.

Greggio al fan su Twitter: “Sembri una rolata di vitello”

“Sei cotto Ezio… Non fai più ridere da 30 anni”. Questo lo stralcio saliente del tweet dell’utente che ha mandato su tutte le furie il conduttore che infatti ha replicato così: “A giudicare dalla tua foto del profilo in cui sembri una rolata di vitello, sei tu che sembri cotto. Ciao fake, chiuso in un fornello: fatti mettere ancora un po’ di margarina perché la tua pelle sembra quella di un tacchino spiumato”. Quel che appare opinabile non è tanto il fatto che l’attore abbia risposto per le rime, quanto piuttosto che abbia puntato il dito sull’estetica dell’utente in questione. Questa non è stata l’unica polemica che ha accompagnato l’uscita di ‘Lockdown all’italiana’. Poche settimane fa, quando è comparsa la locandina del film, si è innescata una bufera social sulla vicenda.

Lockdown all’italiana: polemiche sul film

Molti utenti, non appena appreso che sarebbe uscito ‘Lockdown all’italiana’, si sono riversati sul social del cinguettio, muovendo pesanti e feroci critiche circa la scelta di produrre e distribuire una commedia avente come tema principale un periodo drammatico per l’Italia. Non solo critiche: c’è anche chi ha trovato non di cattivo gusto che l’argomento, a livello cinematografico, sia stato declinato in una commedia. Nei giorni scorsi, Greggio ha avuto esternazioni dure nei confronti di Mediaset, dichiarando senza troppi giri di parole che non trova assolutamente azzeccato che il Biscione continui a puntare sui reality show. Il conduttore, per usare un eufemismo, non è un amante del genere.