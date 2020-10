Ezio Greggio contro Mediaset: “Roba vergognosa”, tutta colpa dei reality

Un Ezio Greggio piuttosto tagliente contro Mediaset oggi. Il conduttore è al timone di Striscia la Notizia da ben trentadue anni e si appresta a festeggiare il trentatreesimo anniversario di questo sodalizio. E non ha intenzione di smettere. Per Mediaset ha condotto tanti altri programmi negli anni, ma pare che le ultime scelte dell’azienda non gli piacciano più di tanto. Non sembrano essere sulla stessa rotta, insomma. Le dichiarazioni di Greggio contro Mediaset sono arrivate da Il Secolo XIX. Nella stessa intervista il conduttore ha anche commentato le critiche che ha ricevuto il suo prossimo film al cinema, Lockdown all’italiana, che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Lui è certo invece che si tratti di quattro gatti sempre pronti a commentare sui social, nascondendosi dietro degli pseudonimi. Nel corso dell’intervista ha fatto anche delle considerazioni sulle ultime scelte di Mediaset. Ha precisato innanzitutto di amare la televisione rispettosa, fatta con autori, conduttori e professionalità.

Ezio Greggio tuona contro Mediaset: “Questo schiacciamento al basso non mi piace”

Non gradisce affatto i reality show, invece: “Detesto i reality e lo schiacciamento al basso che sta facendo Mediaset non mi piace assolutamente”. E qui ha lanciato la sua prima frecciatina, in attesa delle successive. Già con queste prime parole Greggio ha fatto capire che secondo lui Mediaset starebbe offrendo una programmazione poco degna di nota, ma non è finita qui. Ha per esempio detto che questa estate le repliche di La sai l’ultima? che ha condotto proprio lui hanno raggiunto il 10% di share, offrendo però un divertimento che ha definito sano e nobile. “Non con una manica di disgraziati buttati su un’isola o dentro a una casa”, ha aggiunto riferendosi all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. A Greggio insomma i reality show non vanno proprio giù, ma sono un genere di programmi su cui invece Mediaset sta puntando sempre di più. E secondo lui è per questo che il pubblico preferisce altri contenuti e scappa dai canali Mediaset.

A Ezio Greggio non piacciono i reality show e non lo nasconde a Mediaset: “Una roba vergognosa”

Ha terminato così infatti il suo commento: “Credo sia una roba vergognosa e continuerò a dirlo: per forza poi il pubblico ti lascia e si cerca i film su Netflix”. Una vera e propria bomba sganciata contro l’azienda per cui lavora. Ezio Greggio però ha voluto precisare che la sua è una critica costruttiva verso un’azienda a cui vuole molto bene. Ma in casa Mediaset reagiranno con lo stesso affetto a queste parole?