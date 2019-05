Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: coccole e baci a Montecarlo

Non è un segreto che Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia la Notizia e tra poco in prima serata con il ritorno de La sai l’ultima, sia fidanzato con la giovane, Romina Pierdomenico. Tra Greggio e la fidanzata ci sono ben 39 anni di differenza ma questo non è mai stato un problema per loro. Anzi, Romina (che abbiamo visto anche nell’ultima edizione di Colorado) aveva raccontato che la grande differenza di età non era stato uno scandalo neanche per i genitori che, una volta venuti a scoprire che la figlia stava insieme al 65 enne Ezio, sono stati felici per lei che dice di essere innamoratissima del compagno. L’intesa è tanta e di questo ne abbiamo prova dalle foto uscite sul settimanale Oggi, in esclusiva. Romina e Ezio vengono fotografati insieme mentre si concedono un po’ di sano jogging a Montecarlo, e non mancano momenti teneri e coccole.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: la storia tra il conduttore e la modella

Le cose tra il conduttore Mediaset e la modella e ballerina si sono fatte davvero serie. I due, immortalati in un momento ludico e di allenamento all’aria aperta, danno prova di essere molto innamorati, complici anche coccole, baci e scherzi che la bella Romina si diverte a fare al compagno. A raccontare l’amore che li lega è stato proprio il nuovo volto de La sai l’ultima, in un’intervista al settimanale Gente. Ezio ha svelato che a colpirlo è stata, non solo la bellezza della Pierdomenico, ma anche la sua ironia. La loro relazione è talmente seria che Greggio ha fatto un grosso passo, quello di conoscere la famiglia di lei, e dunque i suoi suoceri.

Chi è Romina Pierdomenico, la giovane compagna di Ezio Greggio?

Per chi non sapesse chi sia Romina Pierdomenico, vi confermiamo che la giovane non è nuova al mondo della tv. La giovane pescarese ha partecipato a Miss Italia dove ha conquistato la seconda posizione ma è su Canale 5 che l’abbiamo poi rivista. Romina ha infatti partecipato alla prima edizione di Temptation Island nel ruolo di tentatrice, poi come corteggiatrice di Amedeo Barbato a UeD. Infine a Colorado, dove insieme ad una ex di Amici, Giulia Pelagatti, faceva parte del corpo di ballo del programma.