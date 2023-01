Esordio da dimenticare a Domenica In per Ezio Greggio, ospite della puntata in onda l’8 gennaio 2023. Il comico, sbarcato in studio per presentare il suo nuovo libro, “N°1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate”, è stato protagonista di due gaffe dimenticabili. La prima ha riguardato una battuta evitabile con protagonisti Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria, la seconda ha riguardato l’italiano. Per tale ìscivolone’, cade a fagiolo l’adagio: “Qual è il colmo per uno scrittore? Non azzeccare il congiuntivo”. Eh sì, perché il conduttore di Striscia la Notizia, poco dopo aver intrapreso la conversazione con la padrona di casa Mara Venier, è cascato proprio sul congiuntivo, scambiandolo con il condizionale. Trattasi di uno degli errori più frequenti e più ‘fastidiosi’. Chiedere all’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio per eventuali spiegazioni.

Pronti via e subito Greggio ha iniziato a snocciolare una serie di battute. Immediatamente coinvolta anche Mara Venier: “Scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta. Abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio è venuto un po’ così così. Non assomiglia a noi due ma ha preso dalla sua zia Vladimir Luxuria”. La battuta non è uscita benissimo. Si fatica anche a comprendere la comicità di siffatta uscita. E infatti sui social qualcuno ha mugugnato, sostenendo che quella che doveva essere una cosa simpatica non lo è stata per nulla.

Poco dopo Greggio è stato protagonista di una seconda gaffe. “Se dovrei usare una parola…”, ha scandito. Naturalmente la forma corretta è: “Se dovessi usare…”. Pure in questo frangente sui social si sono fatti vivi degli utenti che hanno immediatamente evidenziato l’erroraccio. Sbaglio su cui c’è stata ulteriore ironia in quanto commesso da una persona che è giunta in studio per presentare un libro.

L’attore ha poi parlato di Enzo Iacchetti, collega con il quale da tantissimi anni è al timone di Striscia la Notizia. Nelle ultime puntate del tg satirico di Antonio Ricci, ‘Enzino’ ha presentato le puntate da remoto. Sulla vicenda si è acceso un piccolo giallo. In molti si sono chiesti quale problema di salute abbia colpito il conduttore. Greggio ha chiarito la questione, raccontando che l’amico ha avuto a che fare con una terribile bronchite ma che ora si è ripreso e sta bene. Allarme rientrato.