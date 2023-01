Perché Enzo Iacchetti conduce da casa Striscia la Notizia da settimane? Per il pubblico è diventato un vero e proprio mistero: può un’influenza, o persino il Covid di oggi, durare così tanto tempo? È da metà dicembre infatti che Ezio Greggio è solo dietro al bancone e il suo collega appare su uno schermo. Il motivo è già venuto fuori, si è trattato di un’influenza che ha portato Iacchetti a condurre da casa sua per evitare di essere presente in studio. La produzione ha trovato un sostituto, forse perché Iacchetti stava così male da non riuscire a condurre.

Dopo alcune puntate con Enrico Beruschi accanto a Greggio, Iacchetti è ricomparso in smart working. Dal 12 dicembre compare a mezzo busto su uno schermo piazzato dietro al bancone di Striscia. Così da qualche settimana la coppia compare così, uno in presenza e uno in collegamento. A fare luce su quello che sta succedendo è stato Fanpage, che ha indagato e ha svelato perché Iacchetti non è ancora tornato in presenza.

A quanto pare, il motivo che lo sta tenendo ancora sullo schermo non è riconducibile alla sua malattia. L’influenza non c’entra nulla, non è ancora in convalescenza né la malattia è durata così tanto. Ed è questa ipotesi che ha fatto preoccupare gli spettatori. Stando a quanto emerso oggi, Iacchetti è ancora in collegamento perché le puntate sono registrate. Non resta a casa ogni giorno da tre settimane, ma molto più semplicemente hanno registrato le puntate che sono ancora in onda oggi.

Il conduttore dunque non ha trascorso tre settimane di malattia a casa. Ha registrato le puntate quando era ancora indisposto. I servizi del tg satirico sono stati inseriti in modo da farli risultare attuali, ma le puntate sono state registrate. Quando tornerà Enzo Iacchetti a Striscia la Notizia? Fanpage ha risposto anche a questa domanda e c’è una data. Iacchetti tornerà in studio lunedì 7 gennaio 2023 e da quel giorno la coppia si ricomporrà dietro al bancone. Greggio non sarà più affiancato da uno schermo.