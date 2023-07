Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, è di nuovo amore: il gossip

L’estate si sa porta nuovi amori ma talvolta è anche in grado di ricucire vecchie ferite. È ciò che a quanto pare sta succedendo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Romina Pierdomenico e il suo ex compagno Ezio Greggio. Secondo alcune segnalazioni, pubblicate dalla pagina Instagram Very Inutil People, i due sarebbero stati visti recentemente insieme in Toscana. Sarà un ritorno di fiamma o un semplice rapporto di amicizia?

La rottura annunciata a maggio

Solo pochi mesi fa, a circa metà maggio, era arrivata la notizia circa la rottura tra il conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, e la modella nota per aver preso parte a Miss Italia nel 2021, Romina Pierdomenico. I due, dopo ben 5 anni di amore avevano deciso di separarsi e di continuare ognuno per la propria strada. In quell’occasione era stato lo stesso conduttore a chiarire la situazione tramite un post sui social, spiegando che lui e l’ex compagna avevano deciso di intraprendere percorsi di vita differenti pur rimanendo in ottimi rapporti.

Ora però quelle divergenze potrebbero essere state superate e i due sarebbero pronti per recuperare il loro rapporto. Ovviamente si tratta solo di rumors e per il momento l’indiscrezione non è ancora stata confermata da nessuno dei due interessati. La vacanza insieme in Toscana in fin dei conti potrebbe voler dire tante cose: un tentativo di rappacificazione oppure una semplice e divertente villeggiatura in amicizia.

La storia di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Come anticipato, prima della rottura di inizio maggio, Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio stavano insieme da ben 5 anni nonostante la grande differenza d’età che tra i due non sembra aver mai rappresentato un problema. Del resto, come ha spiegato lo stesso conduttore nel corso di diverse interviste: “Non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei”.

I due si sono incontrati dopo la fine della relazione del conduttore con Simona Gobbi, anche lei molto più giovane di lui, e dal 2018 erano diventati letteralmente inseparabili condividendo ogni esperienza e momento delle loro vite. Nonostante il grande affiatamento non si è mai parlato di nozze o di figli e lo stesso Greggio ha più volte evitato la domanda. Che sia stato proprio questo il “diverso progetto di vita” che ha portato i due a decidere di separarsi?