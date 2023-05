Ezio Greggio, 69 anni, e Romina Pierdomenico, 30, non sono più una coppia. La love story lunga circa un lustro è arrivata al capolinea. A comunicare l’addio sono stati i diretti interessati. Nel corso della serata di venerdì 12 maggio, il conduttore di Striscia la Notizia ha pubblicato una Story Instagram in cui ha annunciato che la relazione sentimentale è finita su un binario morto. Il post del presentatore è stato rilanciato dalla stessa Pierdomenico, a ulteriore riconferma che il rapporto è arrivato al capolinea.

Greggio, nel comunicare la notizia, ha sottolineato che nonostante sia sfiorita la passione, è rimasto in ottimi rapporti con l’ex fidanzata. A proposito dei motivi della rottura si è limitato a dire che lui e Romina hanno compreso di avere progetti di vita differenti. Inoltre ha fatto sapere che l’addio non è fresco ma risale a qualche settimana fa:

“La bella storia con Romina è finita qualche settimana fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival. Il nostro continua a essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati 5 anni indimenticabili, w Romina”.

Che qualcosa non andasse lo si è intuito lo scorso weekend quando si è sposato il figlio di Greggio. All’evento ha naturalmente partecipato Ezio che, però, a sorpresa, si è presentato al matrimonio senza Romina. Ora è chiaro il motivo dell’assenza della donna alle nozze: la coppia era già scoppiata.

La tappe ‘canoniche’ della love story lunga 5 anni

Greggio e Pierdomenico si sono conosciuti circa 5 anni fa. Fu amore. La differenza di età non è mai stata un problema, hanno entrambi sottolineato a più riprese nel corso di diverse interviste rilasciate alla stampa. La coppia ha seguito tutte le tappe ‘canoniche’ del fidanzamento: conoscenza, presentazioni in famiglia e convivenza. Niente matrimonio e figli però: Greggio, più volte ‘braccato’ sul tema, ha sempre risposto in modo chiaro e conciso, spiegando che non aveva in progetto di sposarsi e di avere altri figli con Romina.

Ora è arrivato l’annuncio della rottura, giunta come un fulmine a ciel sereno. Pareva infatti che la love story tra la giovane e il conduttore procedesse a gonfie vele e senza intoppi particolari. Evidentemente non era così. Resta una bella amicizia e tanto affetto.