Ezio Greggio e Romina incidente a Ibiza: ecco come sta la Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina incidente stradale a Ibiza: la Pierdomenico rassicura i fan

Una brutta notizia quella data da Ezio Greggio nella giornata di ieri. In vacanza a Ibiza con la sua fidanzata Romina Pierdomenico ha avuto un incidente in auto. Fortunatamente l’impatto non ha provocato gravi danni alla coppia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, è finita in ospedale. Come afferma lo stesso conduttore, la ragazza ha riportato un mini trauma al collo, dopo l’incidente avvenuto contro una jeep. Proprio il noto presentatore ha scelto di raccontare, in un post su Instagram, cos’è accaduto. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la coppia veniva inseguita da tre o quattro paparazzi. Fino a qui, Greggio ammette che fa comunque parte del gioco. Ma, dopo aver fatto le foto, a detta del conduttore, i fotografi avrebbero potuto chiedere come stava Romina. A questo punto, attraverso dei gestacci, Greggio ha raccontato di aver augurato ogni bene ai due paparazzi. Ma come sta ora la Pierdomenico? A dare notizie ci pensa lei stessa con un post su Instagram.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico: la ragazza rassicura i fan con una foto su Instagram

Romina, dopo il piccolo incidente avvenuto a Ibiza, è finita in ospedale. Per la Pierdomenico un mini trauma al collo, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. “Sto bene”, scrive su Instagram l’ex corteggiatrice. La fidanzata di Greggio condivide anche una foto che la ritrae in costume da bagno sotto la doccia, probabilmente in uno stabilimento balneare di Ibiza. In questo modo, fa sapere al suo pubblico che la segue di stare bene. Sicuramente saranno stati tanti coloro che si sono preoccupati per le sue condizioni e che le hanno mandato dei messaggi di conforto. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e Romina sta bene, come conferma lei stessa.

“Ieri a Ibiza io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una jeep. Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok”, annunciava ieri Greggio sul suo profilo Instagram. Intanto, Romina nel suo post lo ringrazia con l’hashtag: “#grazieamoremio”. “Qualche giorno e ci dimenticheremo tutto”, risponde la Pierdomenico a una fan che le dà conforto.