Ex X Factor, rivelazioni agghiaccianti su Morgan: “Pubblico sa l’1%”

Tsunami su Morgan che andrà a processo con accuse gravissime, ossia maltrattamenti e stalking nei confronti della ex fidanzata Angelica Schiatti, che si è poi legata sentimentalmente al cantante Calcutta. Selvaggia Lucarelli, tramite un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, ha reso noti i messaggi agghiaccianti scritti da Marco Castoldi all’ex. “Fatti atroci”, il commento di Calcutta alla vicenda. La prossima udienza, al tribunale di Lecco, è fissata per il 13 settembre. Nel frattempo tantissimi artisti (Emma Marrone, Elisa, Annalisa, Levante, Tommaso Paradiso etc etc) si sono schierati apertamente con la Schiatti e contro Morgan. Nelle scorse ore si è fatta sentire anche Beatrice Quinta, ex concorrente di X Factor, che duettò proprio con Castoldi nel corso della semifinale del talent di Sky nel 2022. La donna ha fatto rivelazioni che hanno messo ulteriormente Morgan in cattiva luce.

“Tutti sanno di tutti dietro le quinte e il pubblico sa l’1% della mer*a che gira, ma cadranno tutti dal primo all’ultimo”. Così Beatrice Quinta in un tweet che ha poi deciso di rimuovere. Ormai però il cinguettio era stato notato e quando alla cantante è stato domandato perché avesse deciso di cancellarlo è arrivata la seguente replica: “Ho cancellato il tweet non per il contenuto, che è reale, ma è inutile che mi sfoghi sui social perché non è ok per la mia salute mentale. Chi mi conosce sa, chi deve sapere sa già tutto, punto”. Morgan non è stato direttamente nominato ma è palese che lo sfogo della cantante si riferisca proprio a Castoldi.

Morgan scaricato dalla Rai e dalla Warner Music Italia

Nelle ore successive alla notizia del processo e alla rivelazione delle chat ‘dell’orrore’, Morgan è stato rapidamente scaricato dalla Rai e dalla casa discografica Warner Music Italia. Quest’ultima, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato di aver dato mandato ai propri legali di interrompere il contratto in essere con Castoldi. A stretto giro i piani alti della tv di Stato hanno dichiarato che c’era in progetto di affidare a Morgan un programma per il prossimo autunno, ma che tale iniziativa non è stata perfezionata. Dunque il musicista non avrà alcuna trasmissione. Inoltre la Rai ha precisato che attualmente non c’è alcun contratto in essere con il cantante.

Le parole di Morgan che però non commenta le accuse di stalking

Nella notte Morgan, attraverso i suoi profili social, ha rotto il silenzio, scrivendo un messaggio alquanto controverso, per usare un eufemismo. Questo il suo pensiero:

Bestie violenti e misantropi untori e boia stiano dalla parte di starf**kers e mafiosi. Esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando, i mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla. Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacere. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me, la poesia la musica la gentilezza la parola la comprensione l’impegno la lealtà la meraviglia. I mostri stiano con loro, la bramosia, la distruzione l’odio la vendetta la mutilazione la menzogna il tradimento il ricatto. A voi la scelta”.

Non una parola sulle accuse di maltrattamenti e stalking, non una parola sulle chat orrende da lui scritte, non una parola sull’ex fidanzata. Solamente divagazione che sa di supercaz**la. Il ‘coraggioso’ Morgan ha pure chiuso i commenti al post. Evidentemente, seguendo il suo discorso campato in aria, sono tutti mostri che non comprendono il suo essere angelico.