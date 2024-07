Arriva la risposta di Morgan, poi blocca i commenti e il web si infuria

Ieri Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un articolo in cui racconta la vicenda riguardante Morgan e Angelica Schiatti. Da quanto emerge dal racconto Morgan, ossessionato dalla giovane cantautrice, ha fatto passare 4 anni complicati sia a le che al nuovo compagno Calcutta. La notizia ha creato gran clamore tanto che il mondo dello spettacolo ha preso posizione a favore di Angelica additando Morgan come fosse un “mostro”. La reazione dell’ex dei Bluvertigo non tarda ad arrivare. In un post Instagram Morgan si sfoga e scrive dei pensieri su quanto accaduto.

”Bestie violenti, misantropi e untori stanno dalla parte di mafiosi; esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima stiano con me..”. Questo l’incipit del post di Morgan che poi prosegue: “Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione”. Sembra quasi che Morgan si autodefinisca “mostro” e che stia valutando come infliggersi da solo una punizione. Ma poi invece le parole cambiano e si capisce meglio il suo intento. “Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. I mostri stiano con loro, la distruzione, la menzogna, il tradimento, il ricatto.”.

La reazione di Morgan e il post con i commenti bloccati

Le frasi che Morgan ha voluto scrivere chiaramente rappresentano un tentativo di difendersi. Scrive di essere un “angelo” e che i mostri vogliono fargli la guerra. Scrive sempre a modo suo di star subendo odio, ricatto e vendetta. Certo Morgan non si aspettava una rivolta simile nei suoi confronti e sta correndo ai ripari. La Warner Music Italia ha rescisso il contratto che aveva con lui e la Rai ha dichiarato di non aver in corso alcun rapporto lavorativo con lui. Così come la Direzione artistica di Porto Giovinazzo ha annullato la sua presenza all’evento. Stanno tutti prendendo le distanze e lui ha dovuto reagire.

Il post pubblicato però non permettere di ricevere i commenti. E’ un post a “senso unico” dove Morgan senza fatti specifici racconta i suoi pensieri. Sarebbe stato bello se l’ex cantante dei Bluvertigo avesse dato modo alle persone di commentare e si fosse creato un contraddittorio. Per altro il fatto di bloccare i commenti ha solo generato maggior fastidio. Gli utenti infatti stanno scrivendo sotto agli altri post. “Disattivi i commenti eroe?” scrive uno, “Voi followers abbiate la coerenza di togliere il ‘segui’“ scrive un altro. Il web lo ha già condannato, mi pare chiaro, e lui lo sa perfettamente. Il processo però deve ancora concludersi. Solo allora capiremo se Morgan, in queste sue parole, avesse espresso una difesa ragionevole oppure se, come in molti credono, sia solo un tentativo ultimo di salvarsi “le penne”. Alla fine del post Morgan scrive “A voi la scelta” ma questa scelta è già stata fatta e la sua carriera rischia davvero il crollo a picco.