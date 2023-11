Ex vincitore Tale e Quale: “Ora è trash, cos’ha cambiato Conti”

Sono passati 10 anni da quando, nel 2013, Attilio Fontana prese parte a Tale e Quale Show, uscendone vincitore. L’attore partecipò alla terza edizione del programma di Rai 1, insieme a nomi del calibro di Amadeus, Fabrizio Frizzi e Riccardo Fogli. Ebbene, a distanza di anni, il cantante è tornato a parlare del programma, lasciandosi andare a delle affermazioni non proprio lusinghiere. In un’intervista rilasciata a TAG24, Samantha Suriani gli ha domandato se per caso stesse seguendo l’edizione attualmente in onda dello show. Al che, Fontana ha confessato di aver perso interesse nella trasmissione, poiché diventata, secondo il suo parere, troppo trash.

Secondo l’attore, “Tale e Quale Show” non sarebbe ormai lo stesso programma di tanti anni fa, dato che ormai si tenderebbe a dare meno importanza al talento e alle esibizioni, per fare spazio all’intrattenimento e agli scontri. Complice di questa svolta ‘trash’ dello show sarebbe anche la presenza di Cristiano Malgioglio, diventato ormai protagonista fondamentale grazie alle sue severe critiche ai concorrenti.

Inoltre, Attilio ha fatto riferimento anche alla scelta del cast. Prima, tendevano ad evitare personaggi usciti da reality come il Grande Fratello, mentre, da qualche anno, la presenza di ex gieffini nello show è sempre maggiore. Tutte mosse, sostiene, per cercare di fare più ascolti possibili. Ecco le sue parole:

Devo essere sincero, ho visto una sola puntata. Anche lì il programma è molto cambiato rispetto agli anni in cui l’abbiamo fatto noi. Prima c’era un occhio di riguardo ai talenti piuttosto che alla parte trash, parruccosa. Adesso è diventato meno varietà e più intrattenimento. Fa più da padrone la polemica di Cristiano Malgioglio che critica i personaggi più trash che ormai prendono. Prima evitavano quelli del Grande Fratello, per esempio. Ha perso la allure artistica, anche se ci sono dei ragazzi bravissimi. Gaudiano mi è piaciuto molto a Sanremo, fa musical da anni, è il favorito e spero che vinca. Anche Lorenzo Licitra è bravo. Diciamo che seguo Tale e Quale Show con meno passione di prima perché ha preso una strada dell’audience, di fare ascolti.

Dopodiché, ha parlato anche direttamente del conduttore del programma, Carlo Conti. “Carlo Conti ha dovuto scendere a patti con le cose che creano morbosità. Più morbosità e meno qualità, anche perché poi i personaggi alla fine sono sempre gli stessi quelli da imitare”, ha detto Fontana, ribadendo che il presentatore si sia dovuto adattare ad una maniera diversa di fare televisione per poter portare avanti lo show anche dopo tanti anni. Infine, però, ha spezzato una minima lancia positiva nei confronti della trasmissione, spiegano che continua ad essere un ottimo prodotto e lodando i grandi risultati che riesce ancora ad ottenere.

Attilio Fontana, vita e carriera

Attilio Fontana è nato a Roma il 15 febbraio 1974 a Roma. Diventa noto al grande pubblico negli anni ’90, quando raggiunge il successo con la band “I Ragazzi Italiani”. Dopo aver lasciato il gruppo nel 2000, entra anche nel mondo della recitazione, prendendo parte a diverse fiction Rai e Mediaset. Nel 2013, poi, partecipa alla terza edizione di Tale e Quale Show, classificandosi al primo posto.

Per quanto riguarda la vita privata, Attilio Fontana è stato legato alla cantante Ilaria Porceddu. Dal 2013, invece, è impegnato con Clizia Fornasier, cantante ed attrice conosciuta proprio durante la partecipazione a Tale e Quale Show. Il 1 giugno del 2016, la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Blu. Nel febbraio del 2019, sono diventati genitori per la seconda volta del piccolo Mercuzio.