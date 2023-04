Dennis Fantina ha lasciato il mondo dello spettacolo e si è dovuto reinventare barista. Questa confessione, non senza una punta di comprensibile amarezza, l’artista l’ha fatta questo pomeriggio, nel salotto Rai di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone.

Intervistato dalla giornalista, Fantina ha ripercorso oggi questi vent’anni di carriera, che l’hanno visto passare praticamente dalle stelle alle stalle in men che non si dica. Come ricorderanno molti telespettatori, l’artista è infatti stato il primo concorrente in assoluto a vincere Amici, che alla prima edizione trasmessa nell’ormai lontano 2002 si chiamava ancora Saranno Famosi.

Contrariamente ai talenti sfornati più di recente dal talent show di Maria De Filippi, Dennis Fantina in realtà non è mai riuscito a spiccare nel firmamento delle star della musica italiana. Al contrario, quasi subito dopo la vittoria del talent è praticamente sparito dai radar, occupandosi di altro ma cercando comunque di non lasciare mai completamente la musica.

Per un po’ di tempo, i suoi progetti discografici sono stati supportati da Radio Italia, che si è occupata a lungo di pubblicare e produrre i suoi dischi. Tutto però è cambiato a partire dal 2009, quando questa opportunità è venuta a mancare e si è ritrovato obbligato a trovarsi un altro lavoro.

Come rivelato alla Bortone, dunque, oggi Dennis Fantina (quando non ha occasione di cantare ed esibirsi in alcuni locali) lavora in un bar insieme ad un amico che gli ha offerto questa opportunità. La cosa, come da lui stesso confermato, lo ha “intristito”, nonostante per lui l’importante è essere “umili e dignitosi e lavorare”.

Tra le altre cose, di recente, il pubblico televisivo ha avuto modo di rivedere Dennis Fanina anche nelle vesti di concorrente di Tale e quale show. Prima di questa esperienza, l’artista ha raccontato di aver lavorato anche come corriere espresso, un impiego che gli ha permesso di rivelare un gustoso aneddoto. A quanto pare, sono stati in tanti a riconoscerlo durante le consegne dei pacchi e a chiedergli di cantare qualcosa. Lui però si è sempre rifiutato, un atteggiamento che ha sempre voluto mantenere anche al bancone del bar.

C’è poi chi si ricorderà di una sua partecipazione recente ad un altro talent, finita malissimo. Fantina aveva infatti partecipato alle Blind auditions di The Voice of Italy 2015, senza riuscire però a far girare nessuno dei giudici.