Ex UeD, incidente con lo sposo: quando la realtà supera la finzione

A volte la realtà supera la finzione. Ciò che è accaduto nelle scorse ore ad Alessandrea Fumagalli, ex volto di Uomini e Donne (è stata la scelta di Luca Daffè), sembra infatti una trama di una commedia cinematografica. La giovane è stata coinvolta in un incidente stradale. Nulla di grave per fortuna. Lei stessa ha spiegato ciò che è accaduto, tramite delle Story Instagram. In particolare si è ritratta seduta su un marciapiede con la targa della sua vettura in mano e in attesa che arrivassero i vigili. Non ha spiegato i dettagli del sinistro, ma il fatto che avesse la targa in mano fa pensare a un tamponamento. Ed è qui che inizia la storia curiosa

L’uomo che è rimasto coinvolto nell’incidente con lei se ne è andato. “Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì”, ha spiegato la Fumagalli che ha poi scoperto che il ragazzo in questione ha detto la verità. Tra l’altro non doveva andare a delle nozze qualunque, bensì le sue: era lui lo sposo.

Il giorno dopo l’incidente e quindi anche dopo le nozze, il neo sposo si è fatto sentire. “Good news, il ragazzo oggi è tornato e stiamo sistemando tutto. Io sto bene, ho solo la macchina da buttare. E mi è rimasta la targa in mano come gadget”, le parole dell’ex corteggiatrice di UeD.

Insomma, l’uomo ha incocciato la vettura della Fumagalli, ma andava di fretta in quanto si doveva sposare. Il giorno successivo ha provveduto a sistemare la faccenda. Tutto bene quel che finisce bene, o quasi, visto che l’auto della ragazza pare sia messa maluccio.

Il percorso di Alessandra a UeD e la storia mai iniziata con Luca Daffrè

Alessandra è stata scelta dal tronista Luca Daffrè. Peccato che la love story non sia mai decollata. I due giovani sono usciti da Uomini e Donne com coppia il 10 maggio. Il 18 hanno annunciato la fine della relazone con un messaggio su Instagram. Daffrè: “Ci siamo accorti di essere il sole e la luna. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo”.

Alessandra ha avuto una versione differente: “La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore”. C’è il forte sospetto che Daffrè non abbia mai veramente voluto provare a imbastire una love story con la giovane. Inutile dire che una buona parte del pubblico del programma ha criticato i due ragazzi, in particolare l’ex tronista, accusato di aver sfruttato UeD solo per avere visibilità.