Ex tronista UeD: “100% Sophie tradita, stolto chi crede a Basciano”

Alessandro Basciano ha tradito o no Sophie Codegoni? Il deejay giura di non averlo fatto, la 21enne ha invece detto a più riprese che crede sia finito a letto a Ibizia con Luzma Cabello, spagnola bellissima con la quale ebbe già un flirt in passato. Sulla vicenda ha detto la sua un noto ex tronista di Uomini e Donne, che è entrato a gamba tesissima sul 34enne genovese, sostenendo che chi pensa che non ha avuto rapporti intimi con la cantante iberica “è uno stolto”. Chi ha attaccato in modo così frontale il deejay? Giulio Raselli.

Raselli ha seguito le due interviste di Basciano a Verissimo. Domenica 29 ottobre, innanzi a Silvia Toffanin, il deejay ha ribadito nuovamente di non aver tradito Sophie. Secondo Raselli invece le lacrime e la sua strenua difesa sarebbero solo fumo negli occhi per coprire una situazione scomoda:

“Ha una gran bella fi*a a fianco, parlo di Ibiza (Luzma Cabello, ndr), e ha il coraggio di dire che non ci siano stati strusciamenti. La verità è che ci è andato a letto e chi crede anche solo per un secondo che non sia vero, e che quindi non abbia avuto nessun rapporto fisico, siete solo degli stolti che con due lacrime e un tono di voce più pacato cambiate idea e visione della verità. Sveglia! Sophie è stata tradita al 100%.

Accuse e contro accuse tra Sophie e Basciano, dove sta la verità?

Parole forti quelle usate da Raselli che, non solo accusa Basciano di tradimenti, ma sostiene anche che abbia messo in piedi un teatrino per passare da vittima dopo aver combinato delle “marachelle” di non poco conto. Di fatto, il pensiero dell’ex tronista di UeD ricalca quello di Sophie Codegoni. Naturalmente non quello del deejay genovese che non smette di dire che l’ex compagna avrebbe esagerato nei suoi racconti, oltre a sostenere che sia influenzata da persone a lei vicine in modo negativo.

Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, Basciano ha anche negato di aver dato un ceffone a Mykonos a Sophie. Quest’ultima invece ha raccontato l’esatto opposto, assicurando di essere stata colpita in un momento in cui il 34enne è stato colto da uno scatto d’ira. Pure in questo frangente non si è ben compreso dove stia la verità, non essendoci prove schiaccianti né da una parte né dall’altra: chi dice menzogne? La Codegoni ha spiegato che se non fosse accaduto un simile fatto, non avrebbe avuto senso che lei lo riportasse. Basciano invece va dicendo che l’ex lo voglia infangare gratuitamente.