Brutta avventura in vacanza per Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. In questo momento si trova con il futuro sposo Andrea Dal Corso in un paradiso tropicale. Peccato che quelli che dovevano essere dei giorni di relax e spensieratezza si siano trasformati in giorni di rabbia e sconforto. La giovane, tramite delle Stories Instagram, ha lasciato trapelare tutta la sua amarezza per essere stata derubata. Il furto riguarda dei soldi in contanti (l’ex tronista ha preferito non specificare la somma che le è stata sottratta) e sarebbe avvenuto in un hotel

“Che brutta sensazione ragazzi – si è sfogata la ragazza -. Mi è salita su una rabbia… io non riesco a capire perché c’è certa gente. Ci sarà anche un motivo, anche se si tratta di un’altra persona… mi sentirei male, è bruttissimo. Si fa sempre tanto per mettere da parte qualcosa… si fanno dei sacrifici. E poi quando vedi che le mani di qualcuno hanno spazzato via in tre secondi i tuoi sacrifici…”

Teresa ha quindi aggiunto di non avere ancora capito di preciso come e quando gli siano stati rubati i soldi. Ma che cosa è successo? Come ha fatto la Langella ad accorgersi del furto? Pare che la sottrazione del denaro sia avvenuta in un albergo delle Mauritius.

“Vado a prendere lo zainetto con dentro il portafoglio – ogni tanto prelevo per mettere da parte qualcosina – e non c’era più niente dei contanti. Non c’era più niente di quello che avevo prelevato. Zero. E la cosa che adesso stavo pensando è questa: lo zainetto e il portafoglio non li hanno presi. Secondo me hanno preso i soldi in uno degli hotel in cui sono stata. In uno degli hotel a Mauritius, visto che abbiamo cambiato un albergo al giorno. Valigie sbattute a destra e sinistra… Insomma non vorrei peccare (anche se forse lo sto già facendo) ma non portavano via tutto se fosse accaduto altrove?”

L’ex volto UeD ha quindi consigliato ai propri followers di non commettere il suo errore e di tenere i soldi sempre in un posto sicuro. Ha così spiegato che la madre del suo fidanzato le ha detto che l’ideale, se non si vuole tenere molto denaro con sé, sarebbe lasciarlo non nelle casseforti delle camere degli hotel e nemmeno negli zaini. Per stare piuttosto sicuri, a detta della futura suocera della Langella, si dovrebbe riporre il contante in una valigia con il codice, in quanto è un oggetto difficile da aprire in poco tempo.

Teresa è rimasta molto scottata dalla vicenda. “Che brutto essere derubati – ha aggiunto -. L’idea che le mani sporche, di non so chi, abbiano toccato i mici sacrifici, mi fa provare tanta rabbia. Che ladra/o! Vorrei trovare una spiegazione per chi arriva a fare questo genere di cose ma tanto a cosa servirebbe. Non meritate in briciolo di niente. Ti auguro di farne buon uso. Solo il pensiero mi spezza il cuore, ho i brividi! Ma qualcuno si chiede cosa potrebbe provare una bimba di soli 6 anni? Chi ruba, si chiede quanto male recano alla brava gente che fa tanti sacrifici e i soldi non li va a rubare?”

“Quando scopri che ti derubano è come se ti strappassero via i “ricordi” più belli, i sacrifici più grandi della tua vita. Un estraneo, che senza permesso entra in “casa tua” e fa quello che vuole è orribile. NON SI FA! Ma una mano sul cuore non ve la passate?”, ha concluso la giovane.

Nozze in vista

Nei prossimi mesi Teresa e Andrea, il cui amore è sbocciato tra mille perplessità (poi spazzate via) negli studi di Uomini e Donne, convoleranno a nozze. Per chiedere la mano della compagna, Dal Corso ha organizzato una proposta romanticissima durante una vacanza da favola alle Seychelles. Prima di domandare alla fidanzata di sposarlo, l’imprenditore ha ricordato in una recente intervista a Verissimo che si è premurato di chiedere al padre di lei il permesso, ricevendo una entusiasta risposta positiva. Via libera!